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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Vettel şu anda en iyi üç pilot arasında değil"

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Marko: "Vettel şu anda en iyi üç pilot arasında değil"
Ekleyen:
, Editör
16 Ara 2019 13:12

Helmut Marko, 2019 sezonunun ardından eski pilotları Sebastian Vettel'in Formula 1'deki en iyi üç pilottan birisi olmadığını kabul ediyor.

2010-13 yılları arasında Red Bull ile arka arkaya dört şampiyonluk almayı başaran Sebastian Vettel, Ferrari'deki son yıllarında istediği sonuçları alamadı.

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığı hatalarla gündeme gelen Vettel'in 2020 sonunda emekli olabileceği ya da Red Bull'a geri dönebileceği konuşuluyor. Hatta son dönemde McLaren iddiası bile ortaya atıldı.

Helmut Marko, son dönemde Vettel'e sık sık arka çıkan isimlerin başında geliyordu ve Alman pilotun eleştirileri hak etmediğini söylüyordu.

Bununla birlikte Marko, Vettel'in artık en iyi üç pilot arasında yer almadığını da kabul ediyor.

Vettel'in kariyerini destekleyen isimlerin başında gelen Red Bull'un danışmanı, "Maalesef Sebastian'ın şu anda en iyi üç pilot arasında yer almadığı fikrine katılıyorum."

"Ama ne olursa olsun onu küçümsemiyorum çünkü Sebastian dört kez dünya şampiyonu olmayı başardı ve bunu şans eseri yapmadı."

"Bu yüzden onun üzerini çizemezsiniz. Sadece Leclerc'in Ferrari'de -hemen- bu kadar hızlı sürmesi, onun için bir sürpriz oldu. Şu ana kadar Leclerc, psikolojik açıdan durumu daha iyi yönetiyor."

"Ferrari'de çok fazla siyaset var. Sebastian zaman zaman fazla dürüst davrandı çünkü Red Bull'da ne düşünüyorsa bunu doğrudan söylemeyi öğrendi. Oysa Ferrari politik bir takım." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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