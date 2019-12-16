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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"

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Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"
16 Ara 2019 08:33

Pierre Gasly, Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'nun kendisine takımda kalacağına dair söz verdiğini ancak bunu tutmadığını söyledi.

Pierre Gasly, Toro Rosso'da güçlü bir performans göstermesinin ardından bu yıl Red Bull'a geçti ancak ilk 12 yarışta beklentileri karşılayamayınca Toro Rosso'ya geri gönderildi.

Gasly, Toro Rosso'ya döner dönmez eski performansını yakaladı ve Brezilya'da kariyerinin ilk podyumunu yakaladı.

Sezonunu yorumlayan Gasly, Toro Rosso'dan gönderilme kararının kendisini şoke ettiğini kabul etti. Ayrıca Helmut Marko'nun takımda kalacağına dair verdiği sözleri tutmadığını da dile getirdi.

"Her birimizin hayatında bazen engeller ortaya çıkıyor. Şahsen böyle anlarda iyimser kalmak ve ilerlemeye devam etmek benim için çok önemli. Bana Toro Rosso'ya gönderildiğim söylendiğinde, telefonda bu haberi aldım ve gerçekten haksızlık gibi görünüyordu."

"Dönüp bakarsak Red Bull Racing'deki ilk altı ayımda çok mutsuzdum. İşimi daha iyi yapma fırsatım olmadığı için, sahip olduğum fırsatların sadece %80'iyle yarışabildim. Ama sonra sahip olduğum bu öfkeyi, kendimi göstermek için kullanmaya karar verdim. Herkese cevabımı pist üzerinde göreceğimi söyledim. Hâlâ iyi bir hıza sahip olduğunu kanıtlamak istedim."

"Neler olduğunu söyleyemem. Çünkü bazı şeyler takımla benim aramda kalmalı. Formula 1, çok fazla para ve siyasetin olduğu acımasız bir dünya. Bu kararın arkasında yatan sebeplere dikkat etmemek saflık olur."

"Helmut Marko özellikle aracın değişeceği konusunda bana pek çok kez söz verdi. Bana defalarca sezon sonuna kadar takımda kalacağımı söyledi. Sonunda verdiği tüm bu sözleri tutmadı. Bütün bunlar beni üzdü, ama Formula 1’de sadece sonuçların önemli olduğunu biliyorum. Kendime odaklansam daha iyi olur. Bir şeyleri daha farklı yapılabileceğimi biliyorum. Ama sadece 23 yaşındayım, bir dünya şampiyonu olmak ve geleceği düşünmek istiyorum. Bu yıl yaşadığım her şey benim için bir ders olacak."

"Toro Rosso'ya döndüğümde podyum benim için düşünülemezdi. Her hafta sonu mümkün olan en yüksek sonucu elde etmek için piste geliyoruz ancak gerçekçi kalmak da önemli. Her yarışta podyuma çıkacağımı düşünürsem, sezon sonunda sahip olduğum sonuçlar beni çok üzer."

"Brezilya'daki podyumda mutluydum. Çocukluğumdan beri bunu hayal ettim. Bitirdikten sonra deli gibi çığlık attım. Bütün duygularım açığa çıktı..."

Çeviri: İnci Beğen

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