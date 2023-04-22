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Ferrari: "Bakü'de rakiplerimizin formuna odaklanmak 'hata' olur"

Ferrari patronu Fred Vasseur, takımın Azerbaycan Grand Prix'sinde kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarması gerektiğini rakiplerine odaklanma hatasını yapmamasını söyledi.

Adam Cooper
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Ferrari: "Bakü'de rakiplerimizin formuna odaklanmak 'hata' olur"

Tek tur hızı Bakü'de önemli olacak çünkü sprint yarışı Cumartesi günü yarıştan bağımsız olacak ve sprint için ayrı bir sıralama yapılacak.

Ferrari, Bahreyn ve Cidde'de Red Bull'un ardından tek turda en hızlı ikinci araca sahipti; ancak hem Mercedes hem de Aston Martin'in önde olduğu Melbourne'da takım, tek turda beklenen performansı gösteremedi.

Vasseur, takımın kendi performansına konsantre olmasını ve rakiplere odaklanarak dikkatinin dağılmaması gerektiğini söylüyor.

Vasseur, "Red Bull, Mercedes ya da Aston Martin'e odaklanmak bence hata olur." 

"Yaptığımız işten en iyisini elde etmeli ve kendimize odaklanmalıyız. Ancak bence, ikinci ve üçüncü yarış arasında iyi bir adım attık."

"Eğer bu şekilde birkaç güncelleme yapabilirsek her şey daha iyi olacak. Bence Melbourne'daki sorun aracın potansiyeli değil, ekip olarak bundan en iyi şekilde yararlanmak adına yaptığımız işti ve buna odaklanmamız gerekiyordu."

"Bakü çok önemli olacak çünkü burada iki sıralama ve iki yarış yapılacak. Takım olarak daha iyi bir iş çıkarmalı ve araçtan maksimumu elde etmeliyiz."

"Bakü'deki pist düzeni tamamen farklı. Bu yüzden en önemli şey yaptığımız işten en iyisini elde etmek ve başkalarına değil kendimize odaklanmak." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Ferrari

Vasseur, Bakü'nün kolay bir pist olmadığını kabul etse de SF-23'te yapılan son değişikliklerin bir fark yaratacağına inanıyor.

Vasseur, "Araç üzerinde ne yaptığımızı ve bunun araç üzerindeki etkisinin ne olduğunu asla söylemeyeceğim."

"Ama kesinlikle biraz daha tutarlı bir şey arıyorduk ve bunu başardığımızı düşünüyorum."

"Bakü'de farklı bir durumda olduğumuzu teyit etmek istiyorum. Bakü genellikle ekstrem bir pist çünkü oldukça rüzgarlı, binalar arasında rüzgar virajdan viraja tamamen yön değiştiriyor. Bu herkes için iyi bir egzersiz olacak."

"Ancak Melbourne'da doğru yönde ilerledik ve bir sonraki yarışta bunu teyit etmeliyiz." dedi.

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