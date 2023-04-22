F1 kazaları bu yıl neden her zamankinden daha maliyetli?

De la Rosa, takımların sezon için hazırladıkları parça sayısıyla 'gerçekten riske girdiklerini', çünkü takımların artık aracı geliştirme ve iyileştirme planlarına karşı kaza olasılığını düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Avustralya Grand Prix'si ile Azerbaycan Grand Prix'si arasındaki boşluğun takımları etkileyip etkilemediği sorulduğunda ise bütçe sınırının bu aradan daha fazla etkisi olduğunu belirtti.

De la Rosa F1 Nation podcast'ine şunları söyledi: "Bir ay boyunca yarışmayacak olmanın takımların yaklaşımını değiştirdiğini düşünmüyorum, hâlâ her hafta rüzgar tünelinde en fazla puanı elde etmek için var güçleriyle çalışıyorlar."

"Bence geliştirme yarışını tanımlayan şey, bir aylık boşluktan ziyade bütçe sınırı ve takımların yeterli miktarda puan toplayana kadar rüzgar tünelinde zaten daha hızlı olan parçaları üretmeye başlamayacakları gerçeği."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ve sonra üretim düğmesine basacaklar. Modern F1 hakkında gerçekten şok olduğum şey bu."

De la Rosa, sınırlama nedeniyle takımların artık parça üretme konusunda daha temkinli davrandıklarını ve bunun da yenilik hızlarını etkilediğini ekledi.

"Bütçe sınırı, geliştirme aşaması ve parçaların geliştirme hızı üzerinde çok etkili. Takımlar, bir gelişmeden tam olarak emin olmadıkları takdirde kendilerine maliyet getirecek herhangi bir parçayı üretme konusunda temkinli davranıyorlar. Dolayısıyla bunu takip etmek oldukça ilginç."

"Yani gerçekten riske giriyorlar. Griddeki tüm takımlar için bu böyle."

"Kaza konusu, eskisinden daha fazla sıkıntı ediliyor ve takvimde Bakü, Cidde ya da Avustralya gibi küçük bir hata yapıp aracınızı yok etmenin çok kolay olduğu pistler var."

"Artık takımların kaza olduğunda ilk sordukları şey, 'Aracı düzeltmek için yeterli parçamız var mı?' İkincisi ise 'Bu bütçe sınırımızı ne kadar etkileyecek?'"