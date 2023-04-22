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Steiner: "Artık genç sürücülerle yarışmak istemiyorum"

Haas takım patronu Gunther Steiner, son yaşananların ardından artık bir daha genç bir sürücüyle yarışmak istemediğini söyledi.

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Steiner: "Artık genç sürücülerle yarışmak istemiyorum"

Haas 2021 yılında, iki çaylak pilotla anlaştı ve pilot kadrosunu tamamen yenilemiş oldu. Takım, genç ve gelecek vadeden iki sürücünün ilk sezonunda deneyim kazanmasını ve 2022'de sonuçlar almasını planlamıştı.

Ancak bu plan meyve vermedi ve Nikita Mazepin, ilk yılın ardından takımdan ayrılırken, Mick Schumacher zorlu geçen 2022 sezonunun ardından takıma veda etti.

Takım Mazepin'in yerine deneyimli Kevin Magnussen'i, Schumacher'in yerine ise spora ara vermesine rağmen epey deneyimli olan Nico Hulkenberg'i getirdi.

Takım patronu Gunther Steiner, sezonun ilk yarışlarının ardından artık genç pilotlarla yarışıp, riskler almak istemediklerini söyledi.

Steiner, "Şu anda yeni (çaylak) sürücülere karşı iştahımı kaybettim."

"Bana sorarsanız, cevabım artık deneyimli sürücülerle yarışmaya devam edeceğimiz yönünde olur çünkü çaylak bir sürücüyle yarışmak her zaman riskler getirir."

"Elbette harika yetenekleri keşfetme şansı da var ama şu aşamada takımın, kendisine liderlik edecek deneyimli sürücülere ihtiyacı var."

"Haas hâlâ Formula 1'deki en genç takım. Rakiplerimiz giderek daha iyi hale geliyor ve bizim de onlara yetişmemiz gerekiyor."

"Bunu yapmanın en iyi yolu, takıma ne yapması gerektiğini bilen isimleri getirmektir."

"Bu da Nico örneğinde olduğu gibi orta gruptaki takımlarda çok fazla deneyimi olan sürücülerle anlaşmaktan geçer."

"Şu anda onun deneyiminden faydalanmaya ve tavsiyelerini dinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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