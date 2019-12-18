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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: 0.5 saniyelik test liderliğinden sonra Melbourne “soğuk bir duş etkisi” yarattı

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Ferrari: 0.5 saniyelik test liderliğinden sonra Melbourne “soğuk bir duş etkisi” yarattı
Ekleyen:
18 Ara 2019 13:13

Ferrari, testlerin ilk haftasından sonra en yakın rakibinin 0.5 saniye önünde olduğunudüşünüyordu ve Melbourne’de yaşadıkları “soğuk duş etkisi” öncesi Mercedes ile eşit bir savaş verebileceklerinden eminlerdi.

SF90’ın Barcelona’da yaptığı başlangıç, takımı ve sürücüleri mutlu etti ve her ne kadar Mercedes ikinci haftayı güçlü bir durumda bitirse de Ferrari performans avantajı olan taraf olarak gözlemlendi.

Sezonun başlamasıyla beraber Mercedes sezonun ilk 8 yarışını kazanıp 5 tane üst üste 1 ve 2.sırada tamamladı ve Ferrari Melbourne’de podyuma bile çıkamadı.

Ferrari’nin sezonunu değerlendiren takım patronu Mattia Binotto, içinde Motorsport.com muhabirlerinin de bulunduğu medya yemeğinde, takım içinde bulunan optimist havanın ve beklentilerin sert bir biçimde değiştiğini söyledi.

“İlk hafta kesinlikle hızlıydık. Çok güçlüydük.”

“Doğruyu söylemek gerekirse rakiplerimize karşı belirgin bir performans avantajımız olduğunu düşündük, ki ilk hafta boyunca diğer takımlardan yarım saniye daha hızlıydık.”

“Testlerin ikinci haftasında ise Mercedes güncellemeler denedi. İkinci haftada yapılan en hızlı tura baktığımızda diğer herkes düşük yakıt konfigürasyonlarıyla tur atıp motorlarını zorladığı modlar kullanırken biz Lewis Hamilton ile aynı tur zamanını yakalamıştık.”

Binotto, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc’in yeni asfalt düzenlemesi yapılan Barcelona pistinde, aracın arka kısmında çok fazla yol tutuşu ve frenlemede güçlü sabitlik olduğu üzere geri bildirimde bulunduklarını söyledi.

Bu alanlar Ferrari’nin en güçsüz alanlar oldu, aracın tek tur performansını ve lastik yönetimini etkilemesiyle beraber Vettel’in kendine olan güvenini etkiledi, bu problemler ise bir anda gün yüzüne çıkmadı.

Binotto “Bence testler sonrası performansımıza güvenimiz tamdı. Avustralya’ya giderken birincilik için savaşma konusunda iyi düzeyde bir güvenimiz vardı.” dedi.

“Ancak performansımızın yeterince iyi olmadığımızı anladığımızda, tüm takım için bir “soğuk duş etkisi” oldu.

Daha iyi bir performansımız olmadığı için gayet iyi sebeplerimiz vardı, motor soğutması ve yönetimi konusunda kötü kararlar aldık, pek çok şey bizim için yanlış gidiyordu. Genelde ise beklediğimizden daha yavaştık.”

Leclerc, bir sonraki yarış olan Bahreyn GP’de pole pozisyonunda olduğunda Binotto, Avustralya’nın kâbus gibi bir yarış olduğu konusunda ümitliydi.

Ancak birkaç yarış sonrası Ferrari ne kadar çok iş gerektiğinin farkına vardı.

“Ve bizim için çok zaman aldığından dolayı, sezonumuzun ilk zayıf noktası bu oldu.”

Ancak Binotto, Ferrari’yi sorunlara doğru şekilde müdahale ettiği için övdü.

“Takım doğru ruha sahipti. Farkı tamamen kapatmış olmamamıza rağmen, özellikle virajlarda, bence sezonun ikinci yarısında, problemlerimize doğru bir şekilde müdahale ettik.”

“Bu takımımızın doğru yönde gelişebileceğini ve ilerleyebileceğini gösterdi. Sezonun pozitif kısmı bence kesinlikle buydu.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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