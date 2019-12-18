Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"

paylaşım
yorumlar
Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"
Ekleyen:
, Editör
18 Ara 2019 07:17

Pierre Gasly, Red Bull ile geçirdiği zorlu yılın ardından alt kategorilerdeki başarılarının sorgulanmaya başladığını söyledi.

Sezon başında beklediği sonuçları elde edemeyen Pierre Gasly, aynı süreçte çeşitli kazalara da karıştı ve bundan ötürü de yoğun şekilde eleştirildi.

Ancak Toro Rosso'ya dönmesinin ardından yeteneğini bir kez daha kanıtladı ve Brezilya'da podyuma çıkmayı başardı.

Fransız sürücü, RTL'ye verdiği demeçte zor bir dönemden geçtiğini kabul etti.

Gasly, “Zor zamanlar geçirdim. İlk 12 yarışta potansiyelimin %80'ini ortaya koyabildim ve bundan hem takım hem de ben sorumluyuz. Her şeye yeniden başlamak mümkün olsaydı, o zaman bazı şeyleri farklı şekilde yapardık. Sonuçlardan memnun değildim, bu yüzden sezonu başarılı şekilde tamamlamak önemliydi."

"Yılın başında çok eleştirildim ve bu kariyerimin tamamını tehlikeye atabilirdi. Yarıştığım her alt kategoride yarış kazandım, GP2 şampiyonluğunu kazandım, Avrupa Formula Renault'yu kazandım ve tüm sezonları hep ilk üçte bitirdim. Toro Rosso'da iyi bir sezon geçirdim, fakat Red Bull Racing'e gittiğimde başarılı olamadım ve bu, başarılarımın çoğundan şüphe edilmesine yol açtı."

"Tabii ki beni incitti ama olumsuz duyguları pozitif enerjiye dönüştürmeye çalıştım. Bu herkesin hayatında oluyor. Herkes, sahip olduğu hedefe ulaşmaya çalışırken engellerle karşı karşıya kalıyor, ancak olumlu tutumu sürdürmek ve ilerlemeye devam etmek çok önemli."

"Kendime odaklandım. Red Bull Racing'deyken her şeyin olması gerektiği gibi gitmediğini gördüm. Bir şeyleri değiştirmeye çalıştım ve bu değişikliklerde ısrar ettim. Belki de bazen çok ısrarcı oldum. Ama savaşmayı seviyorum ve daima en iyi sonuç için çaba  gösteriyorum. Bazen neyin daha iyi yapılabileceğini görüyorum ve bunun için bazı şeylerin daha hızlı hareket etmesini istiyorum.

"Formula 1, her şeyden önce takım sporu ve Toro Rosso'ya geri döndüğümde bunu bir kez daha gördüm. Bu, gridin ortasından bir takım olmasına rağmen, orada iyi sonuçlar elde ettim ve sürekli puan kazanıp, podyuma çıktım. Bu, böyle bir bütçeye sahip bir takım için inanılmaz bir sonuç, çünkü genellikle böyle yüksek pozisyonlar için savaşamıyorlar. Takımlar şampiyonasında altıncı olduk ve gelecek yıl düzenli olarak puan kazanmaya ve daha fazlasını elde etmeye çalışacağız."

"Herhangi bir profesyonel sporda, sahip olduğunuz hedefleri net bir şekilde hayal etmek ve bu hedeflere ulaşmanın yollarını aramak çok önemli. Ben her zaman rekabetçi bir pilot ve mükemmeliyetçi bir insan oldum. Amacım dünya şampiyonu olmak." dedi.

Yeni araçla ilgili Gasly, "Yeni aracını çizimlerini gördüm. Özellikle şasi ve aeroda bazı değişiklikler olacak. İşe yarayıp yaramayacağını yalnızca Şubat ayının ortalarındaki Barselona testinde göreceğiz. Ne olursa olsun kışın, önümüzdeki yıl için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." dedi.

Sonrasında griddeki Charles Leclerc ve Romain Grosjean hakkında konuştu.

"Grosjean ve Leclerc ile harika bir ilişkim var. Romain başka bir nesilden geliyor. Ama harika bir adam ve yetenekli bir pilot, gençlerle iletişim kurmada çok iyi."

"Charles benim eski dostum, gençken tanıştık, birlikte büyüdük ve birlikte vakit geçirdik. O, harika bir insan ve birlikte harika vakit geçiriyoruz. Karting'de takım arkadaşıydık. Çok çalışkan ve yetenekli bir pilot. Spa ve Monza'da kazanmayı hak etti. Daha fazla zafer kazanacağından eminim."

Sonraki haber
Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı

Önceki haber

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı

Sonraki haber

Rossi: "Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim"

Rossi: "Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: “Mercedes uzun yıllar F1’de kalabilir”

2
Formula 1

Vettel: "Hedefim Ferrari ile dünya şampiyonu olmak"

3
MotoGP

Rossi, dört tekerlekli araçlara geçmeyi gözden geçiriyor

4
Formula 1

Vettel, vegan diyetini denediğini kabul etti

5
Formula 1

Tamara Ecclestone'un 60 milyon euroluk mücevheri çalındı

Son Videolar

F1 vs MotoGP: Lewis Hamilton ve Valentino Rossi'nin koltuk takası 03:17
Formula 1
3dk

F1 vs MotoGP: Lewis Hamilton ve Valentino Rossi'nin koltuk takası

17 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:24
Formula 1

17 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

16 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 11:09
Formula 1

16 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:37
Formula 1

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:23
Formula 1

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Rossi: "Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim"
F1

Rossi: "Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim"

Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"
F1

Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı
F2

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı

Masi, 2020'yi sabırsızlıkla bekliyor
F1

Masi, 2020'yi sabırsızlıkla bekliyor

Wolff: “Mercedes uzun yıllar F1’de kalabilir”
F1

Wolff: “Mercedes uzun yıllar F1’de kalabilir”

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.