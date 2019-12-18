Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"

Sezon başında beklediği sonuçları elde edemeyen Pierre Gasly, aynı süreçte çeşitli kazalara da karıştı ve bundan ötürü de yoğun şekilde eleştirildi.

Ancak Toro Rosso'ya dönmesinin ardından yeteneğini bir kez daha kanıtladı ve Brezilya'da podyuma çıkmayı başardı.

Fransız sürücü, RTL'ye verdiği demeçte zor bir dönemden geçtiğini kabul etti.

Gasly, “Zor zamanlar geçirdim. İlk 12 yarışta potansiyelimin %80'ini ortaya koyabildim ve bundan hem takım hem de ben sorumluyuz. Her şeye yeniden başlamak mümkün olsaydı, o zaman bazı şeyleri farklı şekilde yapardık. Sonuçlardan memnun değildim, bu yüzden sezonu başarılı şekilde tamamlamak önemliydi."

"Yılın başında çok eleştirildim ve bu kariyerimin tamamını tehlikeye atabilirdi. Yarıştığım her alt kategoride yarış kazandım, GP2 şampiyonluğunu kazandım, Avrupa Formula Renault'yu kazandım ve tüm sezonları hep ilk üçte bitirdim. Toro Rosso'da iyi bir sezon geçirdim, fakat Red Bull Racing'e gittiğimde başarılı olamadım ve bu, başarılarımın çoğundan şüphe edilmesine yol açtı."

"Tabii ki beni incitti ama olumsuz duyguları pozitif enerjiye dönüştürmeye çalıştım. Bu herkesin hayatında oluyor. Herkes, sahip olduğu hedefe ulaşmaya çalışırken engellerle karşı karşıya kalıyor, ancak olumlu tutumu sürdürmek ve ilerlemeye devam etmek çok önemli."

"Kendime odaklandım. Red Bull Racing'deyken her şeyin olması gerektiği gibi gitmediğini gördüm. Bir şeyleri değiştirmeye çalıştım ve bu değişikliklerde ısrar ettim. Belki de bazen çok ısrarcı oldum. Ama savaşmayı seviyorum ve daima en iyi sonuç için çaba gösteriyorum. Bazen neyin daha iyi yapılabileceğini görüyorum ve bunun için bazı şeylerin daha hızlı hareket etmesini istiyorum.

"Formula 1, her şeyden önce takım sporu ve Toro Rosso'ya geri döndüğümde bunu bir kez daha gördüm. Bu, gridin ortasından bir takım olmasına rağmen, orada iyi sonuçlar elde ettim ve sürekli puan kazanıp, podyuma çıktım. Bu, böyle bir bütçeye sahip bir takım için inanılmaz bir sonuç, çünkü genellikle böyle yüksek pozisyonlar için savaşamıyorlar. Takımlar şampiyonasında altıncı olduk ve gelecek yıl düzenli olarak puan kazanmaya ve daha fazlasını elde etmeye çalışacağız."

"Herhangi bir profesyonel sporda, sahip olduğunuz hedefleri net bir şekilde hayal etmek ve bu hedeflere ulaşmanın yollarını aramak çok önemli. Ben her zaman rekabetçi bir pilot ve mükemmeliyetçi bir insan oldum. Amacım dünya şampiyonu olmak." dedi.

Yeni araçla ilgili Gasly, "Yeni aracını çizimlerini gördüm. Özellikle şasi ve aeroda bazı değişiklikler olacak. İşe yarayıp yaramayacağını yalnızca Şubat ayının ortalarındaki Barselona testinde göreceğiz. Ne olursa olsun kışın, önümüzdeki yıl için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." dedi.

Sonrasında griddeki Charles Leclerc ve Romain Grosjean hakkında konuştu.

"Grosjean ve Leclerc ile harika bir ilişkim var. Romain başka bir nesilden geliyor. Ama harika bir adam ve yetenekli bir pilot, gençlerle iletişim kurmada çok iyi."

"Charles benim eski dostum, gençken tanıştık, birlikte büyüdük ve birlikte vakit geçirdik. O, harika bir insan ve birlikte harika vakit geçiriyoruz. Karting'de takım arkadaşıydık. Çok çalışkan ve yetenekli bir pilot. Spa ve Monza'da kazanmayı hak etti. Daha fazla zafer kazanacağından eminim."