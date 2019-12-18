Carey: Hamilton rakibi olmayan bir kahraman

6 kez Dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Mercedes ile olan kontratının son senesine gidiyor ve her ne kadar 2021’de F1’de kalması beklense de çoğunluk kesim Hamilton’ın sıradaki kontratının F1’de yapacağı son kontrat olacağını tahmin ediyor.

Hamilton’ın seneye şampiyonluk sayısı ve galibiyet sayısı bakımından en başarılı Formula 1 pilotu olma şansı var ve kendini, diğer rakiplerinin düşük bir profilde kaldığı en sağlam özelliğini dünya çapındaki profiliyle kanıtladı.

Motorsport.com tarafından Formula 1’in Lewis Hamilton’ın emekliliği sonrası yerini kimin dolduracağı sorusuna cevap veren F1 CEO’su Chase Carey ve FIA Başkanı Jean Todt, İngiliz pilotun başarılarından övgüyle bahsederken genç yetenek bakımından F1’in geleceğinin parlak olduğunu belirttiler.

Carey “Öncelikle, umarım Lewis sonsuza kadar yarışır! O kesinlikle inanılmaz bir şampiyon. Onun başarısı kendini konuşturuyor ve sporumuz kahramanlar üzerine kurulu.” açıklamasında bulundu.

“O sporumuzda rakipsiz bir kahraman. Tekrardan dediğim gibi, umarım sonsuza kadar yarışır. Kesinlikle olmaz, ancak bence onun önünde daha çok fazla zorluk var ve biz onun bu zorlukların üstünden geldiğini görmek istiyoruz.”

Todt ise şu ana kadar yarış kazanmış olan genç sürücüler Max Verstappen ve Charles Leclerc’i örnek göstererek F1’in Hamilton gittiğinde yeni starlar bulabileceğini söyledi.

“Lewis gibi bir kişiliğe ve yeteneğe sahip olmak inanılmaz bir şey. Ancak bu motor sporları tarihinin bir parçası ve her 10 yılda bir, bazı özel yeteneklere rastlıyorsunuz. Lewis’den önce Michael (Schumacher) vardı, en başında da (Juan Manuel) Fangio, (Jim) Clark, (Jackie) Stewart gibi isimler.”

“Her zaman inanılmaz yetenekler vardı ve bir gün Lewis de gidecek ve yeni yetenekler kabul edilecekler.”

“Verstappen, Leclerc, yeni gelenler-onlara araçları yardım edecek ancak Norris, Russell ve Gasly çok yetenekli sürücüler. Onlar yeni jenerasyonun Lewis’i olacaklar.”

Carey, gride yapılan genç sürücü akışını “genç yeteneklerin inanılmaz bir şekilde sıralanması” olarak tanımladı.

Lando Norris bu sene gride katılanların en genciydi ve Avustralya GP’sinde 19 yıl 129 günlüktü.

Charles Leclerc Bahreyn GP’de yakaladığı podyumla F1 podyumuna çıkan en genç 6.pilot oldu.

Aynı zamanda Max Verstappen, Pierre Gasly ve Carlos Sainz Brezilya’da F1 tarihinin ortalama olarak en genç podyumu oluşturdular. Her ne kadar Sainz podyum seremonisi sırasında orada olamasa da Hamilton’ın yarış sonrası aldığı cezayla üçüncülüğe yükseldi.

Carey, daha önce herhangi bir sporda bu kadar çok genç sporcunun giriş yaptığı bir yıl görmediğini söyledi ve ekledi: “Bu sürücüler için heyecanlı ve inanılmaz bir gelecek söz konusu. Umarım Lewis ile savaşmak için bir şans bulabilirler.”

“Biz yönetime geldiğimizde GP2, Formula 3, GP3 gibi parçalarına ayrılmış ve iyi koordine edilmeyen destek serileri bulunmaktaydı. Biz daha düzgün bir piramit oluşturmayı amaçladık. Ve biz bu piramidi güçlendirerek genç sürücülerin ortaya çıkmasına, şampiyon olmasına yardımcı olarak yarışmaya devam etmelerini sağlamak istiyoruz.”

Çeviri: Efe Kahya