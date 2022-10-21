F1 pilotları, Suzuka'da yaşanan çekici fiyaskosunu konuşacak

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Carlos Sainz'in ilk turda yaşadığı kazanın ardından pistte pilotlar varken çekici piste girdi. Bu olay, doğal olarak akıllara 2014 yarışında çekiciye çarpan ve 2015'te hayatını kaybeden Jules Bianchi'yi hatırlattı.

Pilotlar bu konuda hem kendi aralarında konuştular ve hem de konuyu FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e taşıdılar. Çekici sorunu bugünkü pilotlar toplantısında resmi olarak masaya yatırılacak. Yarış Direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas da o toplantıda bulunacaklar.

Charles Leclerc, "Hepimiz FIA'ya bu konu hakkında açık konuştuk. Bunu görmek istemiyoruz. 2014'te açıkçası benzer bir kaza nedeniyle Jules'u kaybettik."

"Bunu istemediğimiz konusunda FIA'ya karşı çok açık olduk. Bunu anladıklarını düşünüyorum." dedi.

Grand Prix Sürücüler Birliği Başkanı George Russell, FIA'nın çekicileri daha güvenli kullanabileceği bir yol bulması gerektiğini vurguladı.

Russell, "Tüm pilotlar olarak, şu ana kadar kendi aramızda endişelerimizi dile getirdik. Çoğumuz Mohammed ile iletişime geçti ve onun görüşlerini öğrendi"

"Cuma günkü pilotlar toplantısında FIA ve yarış direktörlerinin neler diyeceğini dinleyeceğiz."

"Ancak hepimiz bunun kesinlikle doğru olmadığı konusunda hemfikiriz. Asla böyle bir senaryoda olmamalıyız."

"Öyleyse koşullar ne? Belki sadece düzlükte kullanılabilir ya da bizim pist üstünde zigzaglar çizmemize izin verilmez ve (çekicinin olduğu) mini sektörde hız limiti uygulanır. Belki de pistin belli noktasında bir şey olduğuna dair telsizden bilgi verilir."

"Daha iyi bir çözüm bulmak için birlikte çalışmamız lazım." dedi.

George Russell, Mercedes AMG Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, Japonya'da yaşananların ardından FIA'nın verdiği ilk tepkinin pozitif olduğunu söyledi.

Russell, "Mohammed'in adını vererek neler söylediğini açıklamayacağım. Ancak söylediğim gibi, herkes bunun kesinlikle olmaması gerektiğinin farkında. Şimdi bunun neden olduğunu anlamaya çalışmak bize düşüyor."

"Bu tür kararlar verilirken, açıkçası çok fazla şey oluyor. Açıkçası FIA ve pist görevlileri arasındaki dil bariyeri bunlardan birisi. Dediğim gibi bunun nedenini anlamalı, onları dinlemeliyiz. Onların bizim neler düşündüğümüzü bildiklerinden eminim."

"Mohammed ile şahsi olarak ilişkim oldukça kuvvetli. Her hafta, özellikle belli sorunlar olduğu zaman sürekli iletişim halindeyiz."

"Ancak ister bütçe sınırı, ister cezalar olsun her konuda daha şeffaf olunması yönünde ilerliyoruz."

"Daha fazla şeffaflık konusunda söz verildi. Bu, özellikle şu anda bütçe sınırı konusunda sorun varken, sporun büyümesi için önemli bir şey. Hepimiz şeffaflık olsun istiyoruz, böylece hep birlikte ilerleyebiliriz." dedi.