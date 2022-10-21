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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Vettel, Aston Martin'in gelecekte başarılı olacağını düşünüyor

Aston Martin'deki ve Formula 1'deki son yarışlarına hazırlanan Sebastian Vettel, takımın gelecekte başarılı olacağına inanmaya devam ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Vettel, Aston Martin'in gelecekte başarılı olacağını düşünüyor
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16 sezonluk F1 kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan ve dört dünya şampiyonluğuyla ismini tarihin en iyi pilotlarının arasına yazdırmayı başaran Vettel, sezon sonu kariyerine son noktayı koymaya ve emekliye ayrılmaya hazırlanıyor.

Ferrari macerasının sona ermesinin ardından Aston Martin'e geçen ancak bu iki sezonda istediğini bulamayan Alman pilot, her şeye rağmen takımın başarılı olacağına inanmaya devam ediyor.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısına katılan Vettel, "Takıma katılalı iki yıl oldu. Önce geçen yıl için, sonra da bu yıl için kendimize yüksek hedefler belirledik ancak yetersiz kaldık, bu bir sır değil."

"Ancak iyi bir ekip kuruluyor, giderek daha fazla insan takıma katılıyor ve altyapı büyüyor. Son zamanlarda Silverstone'a gittiniz mi bilmiyorum ancak pek çok şey oluyor ve bunlar gelecekte kendini gösterecek."

"Açıkçası son iki yıla baktığımda biraz daha hızlı olmayı ve daha iyi bir araca sahip olmayı isterdim, ancak yakında bu hedefe ulaşılacağını düşünüyorum."

"Amacımız önümüzdeki yılın aracının çok daha iyi olmasını sağlamak. Tabii ki artık işin içinde değilim ama yine de takımın bir parçasıyım. Takım büyüyor ve herkes daha iyi olmak istiyor."

"Takımla sahip olduğum her türlü bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bir şeyler saklamak için hiçbir sebebim yok, bu yüzden ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Geçen yıla kıyasla hiçbir şey değişmedi." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kariyerinin son dört yarışına hazırlanan Vettel'in kendini bir nevi boşlukta bulabileceğini de söyleyebiliriz, nitekim 3 yaşından beri yarış arabalarının içinde büyüyen Alman pilot artık kendine yeni bir sayfa açacak.

Emeklilik hakkında konuşan Vettel, "Kariyerime nokta koyuyor olmam halen biraz soyut ancak son günlerde daha gerçekçi görünmeye başladı."

"Suzuka'da sıralama turlarından sonra biraz üzgündüm, Pazar günü ise biraz inişli çıkışlı ve karışık duygular içindeydim."

"Abu Dhabi'de neler olacağını bilmiyorum, açıkçası sonuçlar açısından birdenbire mucize bekleyebileceğimizi sanmıyorum ancak her zaman bir sonraki yarışı dört gözle bekleme eğilimindeyim. Bir sonraki yarış daha hızlı bir araca sahip olma fikri beni heyecanlandırıyor."

"Dolayısıyla emekliye ayrılmam Formula 1'den tamamen nefret ettiğim ve bıraktığım için mutlu olduğum anlamına gelmiyor, ancak bir karar verdim ve beni nelerin beklediğini merak ediyorum." dedi.

Yedek pilotluğu değerlendirip değerlendirmeyeceği sorulan Vettel, "Yedek sürücü ne yapıyor? Tüm yarışlara geliyor ve hiçbir şey yapmıyor mu? Muhtemelen istemem."

"Ancak pist Suzuka olursa bir yarışlığına geri dönebilirim." dedi.

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