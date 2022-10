Haas: "Yeni isim sponsoru, bütçe sınırına ulaşmamızı sağlayacak"

Haas, Amerika'da Perşembe günü yaptığı açıklamada Amerikalı ödeme şirketi MoneyGram ile sponsorluk anlaşması imzaladığını, böylece MoneyGram'ın gelecek sene takımın isim sponsoru olacağını duyurmuştu.

MoneyGram ile yapılan çok senelik anlaşma, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'nı işgal etmesinin ardından Uralkali ile olan anlaşmanın feshedilmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Uralkali ile ayrılığın ardından takım, bunun takımın çalışmasını etkilemeyeceği konusunda iddialıydı ancak yine de gelecekte yeni bir sponsora sahip olmak büyük önem taşıyordu.

2016'da F1'e giren Haas, geleneksel olarak F1'de en az harcama yapan takımlardan birisi. Takım 145 milyon dolarlık bütçe sınırının oldukça altında bir bütçeyle çalışıyor.

Steiner, "Bu anlaşma sayesinde, artık bütçe sınırına ulaşabiliriz ve böylece herkesle aynı platformda oluruz. Açıkçası büyük takımlar, bütçe sınırının dışında daha fazla harcama yapabiliyorlar."

"Ben her zaman, bütçe sınırının gelmesinin ardından orta ve uzun vadede podyum mücadelesi vermenin bir sorun olmayacağını söyledim. Ve bunu başarmak istiyoruz."

"Bu anlaşma sayesinde, birkaç sene içerisinde podyum mücadelesi verebiliriz. Gelecek sene için böyle bir söz vermiyorum çünkü bizim için çok kötü geçen iki seneden çıkıyoruz. Bu sene çok iyi bir iyileşme kaydettik ve ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

A Haas F1 team press conference is held with Alex Holmes, CEO of MoneyGram, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images