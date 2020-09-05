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Formula 1 / Son dakika

Dorilton, Claire Williams'ın F1 takımında kalmasını istemiş

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Dorilton, Claire Williams'ın F1 takımında kalmasını istemiş
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Claire Williams, Williams'ın yeni sahibi Dorilton Capital'in kendisinden Formula 1 takımıyla ilişkisini sürdürmesini istediğini, ancak ayrılmanın "doğru tercih" olduğunu belirtti.

Williams'ın geçen ay Dorilton Capital tarafından satın alınmasının ardından perşembe günü Williams ailesinin İtalyan Grand Prix'si sonrası takımdan tamamen ayrılacağı açıklandı.

Claire Williams, 2013'ten beri takım patronu vekili olarak görev yapıyor ve takımın işleriyle ilgileniyor. Babası ve takımın kurucusu Sir Frank Williams da resmi olarak takım patronu olarak görev yapıyor.

Cuma günü FIA basın toplantısında konuşan Claire Williams, Dorilton'un kendisinin ekibin bir parçası olarak kalmasını istediğini ama kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi.

Williams, "Spa'da, takımdaki görev süremle ilgili söylenen çok sayıda spekülasyon vardı."

"Açıklığa kavuşturmak istiyorum, ki Dorilton Capital kalmamı istedi. Bu benim kararımdı. Ayrılmanın benim için doğru seçim olduğunu düşündüm."

"Bir geçiş dönemi olacak ve İtalya GP, benim son yarış hafta sonum olacak. Ancak önümüzdeki birkaç hafta boyunca haftada birkaç gün takımla çalışacağım. Böylece Dorilton ile takım, takımın iç işleyişi ve sahip olmaları gereken deneyim hakkında konuşabilirim."

"Zaten işin içindeler, durum tespiti yapıyorlar, mevcut yetenekleri gözden geçiriyorlar ve işletmeye yatırım yapmak için ne yapabileceklerine bakıyorlar."

"Önümüzdeki haftalarda tavsiyelerde bulunmak için onlara yardım edeceğim." dedi.

 

Williams, 40 yıldan fazla bir süredir Formula 1'de yer alıyor ve bağımsız F1 takımı olarak statüsünü korumaya devam ediyor.

Williams, "Dünya değişiyor ve dünya, Formula 1'de yarıştığımız son birkaç yılda dahi çarpıcı bir şekilde değişti."

"Son birkaç yıldır Williams olarak aldığımız kararların, bazıları tarafından çok fazla eleştiri aldığını biliyorum."

"Formula 1'in perde arkasında neler olduğunu görmüyorsunuz, özellikle de bizimki gibi bir ortamda. Önceki Concorde Anlaşması çok sertti ve bence takımımız olağanüstü bir iş yaptı."

"Perde arkasında tüm insanlar, ekibimizi hayatta tutmak ve bağımsız bir ekip olarak mücadeleyi sürdürmek için çok çalıştı. Bu işten gurur duyuyorum.

"Bu bağımsızlığı koruyabilmek adına son birkaç yılda aldığımız kararlardan asla pişmanlık duymuyorum."

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Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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