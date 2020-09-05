Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"

Williams, Mercedes gibi güçlü bir motora sahip olsa da aracın aerodinamik anlamda yeterince verimli olmaması, İngiliz ekibin işini zorlaştırıyor.

Düzlüklerde çok fazla sürüklenmeye sahip oldukları için takımın Monza'da zorlanması bekleniyordu.

İngiliz ekip, cuma gününü son iki sırada tamamlayarak bu beklentileri doğrulamış oldu.

George Russell, ilk seansta yerini Roy Nissany'e bıraktı ve ikinci seansta sonuncu oldu.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Son denememde biraz fazla agresiftik ve fazla ileri gittik. Bu yüzden derecemi yalnızca 0.1 saniye geliştirebildim."

"Hızımız bugün ortaya koyduğumuzdan çok daha iyi, ancak bu hafta sonu Alfa Romeo ve Haas F1 ile savaşabilir miyiz emin değilim."

George Russell, Williams FW43 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Bu pistin özellikleri aracımıza uymuyor. Ama pes etmiyoruz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Nicholas Latifi ise günü 19. sırada tamamlamasının ardından şöyle dedi: "Aracımızda çok fazla sürtünme var, bu yüzden düzlüklerde zorlanıyoruz. İkinci antrenman seansında diğerlerine çok fazla vakit kaybettik."

"Genellikle sıralama turlarında doğru adımlar atıyoruz. Bu gece üzerinde çalışmamız gereken şey bu olacak."