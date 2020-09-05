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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"

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Russell: "Monza, Williams'a uymuyor"
Ekleyen:
, Editör

Williams F1 pilotu George Russell, Monza'nın Williams FW43'e uymadığını ve bu yüzden zorlu bir hafta sonuna sahip olacaklarını belirtti.

Williams, Mercedes gibi güçlü bir motora sahip olsa da aracın aerodinamik anlamda yeterince verimli olmaması, İngiliz ekibin işini zorlaştırıyor.

Düzlüklerde çok fazla sürüklenmeye sahip oldukları için takımın Monza'da zorlanması bekleniyordu.

İngiliz ekip, cuma gününü son iki sırada tamamlayarak bu beklentileri doğrulamış oldu.

George Russell, ilk seansta yerini Roy Nissany'e bıraktı ve ikinci seansta sonuncu oldu.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Son denememde biraz fazla agresiftik ve fazla ileri gittik. Bu yüzden derecemi yalnızca 0.1 saniye geliştirebildim."

"Hızımız bugün ortaya koyduğumuzdan çok daha iyi, ancak bu hafta sonu Alfa Romeo ve Haas F1 ile savaşabilir miyiz emin değilim."

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Bu pistin özellikleri aracımıza uymuyor. Ama pes etmiyoruz. Neler  yapabileceğimizi göreceğiz."

Nicholas Latifi ise günü 19. sırada tamamlamasının ardından şöyle dedi: "Aracımızda çok fazla sürtünme var, bu yüzden düzlüklerde zorlanıyoruz. İkinci antrenman seansında diğerlerine çok fazla vakit kaybettik."

"Genellikle sıralama turlarında doğru adımlar atıyoruz. Bu gece üzerinde çalışmamız gereken şey bu olacak."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Editör Kemal Şengül

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