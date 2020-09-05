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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Dengeyi geliştirmek zorundayız"

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Vettel: "Dengeyi geliştirmek zorundayız"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari F1 pilotu Sebastian Vettel, cuma gününün ardından verdiği demeçte aracın dengesinden tamamen memnun olmadığını belirtti.

Sebastian Vettel, Ferrari'nin zorlanması beklenen İtalya Grand Prix'sinde, cuma günü ilk ona girmeyi başaramadı ve 1:21.733'lük turuyla 12. oldu.

Alman pilotun zaman turu, Leclerc'ten 0.2 saniye yavaştı.

Ferrari pilotu, seans içerisinde bir kez de spin attı ve geride kaldı.

Vettel, "Bugün vaktimizi, yarın daha iyi bir yerde olabilmek adına SF1000 üzerinde çalışarak kullandık."

"Aracı sürmek, tüm gün boyunca oldukça zordu ancak bu yıl ilk kez başımıza gelmiyor. Düzlüklerde yeterince hızlı olmadığımız için vakit kaybediyoruz."

"Ayrıca aracın dengesi mükemmel değil. Özellikle virajlı ikinci sektörde daha iyi bir performansa sahip olmak için denge üzerinde çalışmak zorundayız."

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Aracın yarış temposu o kadar da iyi değil. Dolu depo ile SF1000'i sürmek zorlaşıyor."

"Sıralama turlarının çok yakın geçeceğini düşünüyorum Muhtemelen birkaç ondalık içinde dizilen pek çok araç var. Yarışta da benzer olacağını düşünüyorum."

"Yani karmaşık bir hafta sonu bizi bekliyor." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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