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Formula 1 / Son dakika

Domenicali "muhteşem" Hamilton’un F1’de kalmasını umuyor

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Domenicali "muhteşem" Hamilton’un F1’de kalmasını umuyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Jonathan Noble

Lewis Hamilton'dan "muhteşem adam" diye bahseden Stefano Domenicali, İngiliz pilotun yakında Mercedes'le yeni kontrat imzalamasını umuyor.

Hamilton, 2020 yılında Mercedes’le kariyerinin yedinci şampiyonluğunu almasına rağmen gelecek sezon için hâlâ yeni bir anlaşmaya sahip değil.

Henüz doğrulanmamış olsa bile Mercedes takım patronu Toto Wolff, önümüzdeki haftalarda yeni kontratı imzalamalarını bekliyor.

İngiliz pilot, Sakhir GP’sinden önce COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü yarışta yer almamış ve yerine George Russell geçmişti.

Yakın zamanda görevine başlayan F1 CEO’su ve başkanı Domenicali, iki pilotu da gelecekte gridde görmek için hevesli olduğunu, fakat Hamilton’un spor dışı çalışmalarının şampiyonaya ek bir değer kattığını söyledi.

Eski Ferrari takım müdürü Domenicali Motosport.com'un da dahil olduğu seçkin medyaya verdiği röportajda "Pilotları yönetmek ve hangilerinin en iyiler olduğuna dair uzun yıllar dayanan tecrübelerim var. Hamilton da Russell da inanılmaz pilotlar."

"O inanılmaz bir pilot, inanılmaz bir insan, inanılmaz bir atlet ve Formula 1’e sporun ötesinde farklı bir boyut kattı diyebilirim."

‘’Önümde, benim 2008’de Ferrari ile takımlar şampiyonluğu ödülünü alırken çekilmiş bir resmim var, Lewis’de sürücüler şampiyonluğu için olan ödülü alıyordu.’’

"Bu yüzden, geleceğinin ne olacağını öğrendiğimiz zaman, onu Michael Schumacher döneminden sonra kimsenin başarmayı düşünemeyeceği bir şey için savaşırken görmenin harika olacağını düşünüyorum."

 ‘’George potansiyelini gösterdi ve Toto’nun da söylediği gibi, şüphesiz gelecekte şampiyon olacak. Benim için en önemli şey ikisine de sahip olmak, çünkü ikisi de Formula 1’de harika işler yapabilir.’’ dedi.

Schumacher’in toplam galibiyet ve pole pozisyonu sayısını geçen Hamilton, 2021’de bir şampiyonluk daha kazanarak Alman pilotun toplam şampiyonluk sayısını da geride bırakabilir.

Şampiyonanın yanı sıra Hamilton ırksal adaletsizliği kınamak ve Black Lives Matter hareketini desteklemek için geçtiğimiz sezonda bir çok pist dışı çalışma yapmıştı.

Hamilton’un F1’in küresel erişimde ne kadar önemli olduğu sorulduğunda, Domenicali, ‘’Lewis kesinlikle Formula 1 için çok büyük bir elçi. O aynı zamanda başka değerlerin ve önemli noktaların da elçiliğini yapıyor.’’ dedi.

Hamilton’un spordaki geleceği kış döneminde çok tartışıldı, fakat Domenicali 36 yaşındaki pilotun ‘’hayatı için önemli bir karar’’ vermesi gerektiğini söyledi.

İtalyan CEO, ‘’Umarım açıklamayı yakın zamanda duyabiliriz, çünkü [Hamilton’un] bu sene savaşacağı şey sportif anlamında inanılmaz bir şey.’’

‘’Bu yeni rekora ulaşmak istemesinin nasıl bir baskı ve dinamik yarattığını hayal edebiliyorum çünkü bu inanılmaz bir hikaye olacak.’’

‘’Şahsen söyleyebileceğim tek şey, hâlâ Toto ve Lewis aralarında konuşuyorlarsa, bu harika.’’

‘’Onlara sadece, ilk testin önemli olmadığını, fakat mart sonunda Bahreyn’de yapılacak olan ilk yarışın önemli olduğunu hatırlatıyorum. Lewis ve Toto’yu o yarışta beraber görmeyi gerçekten çok isterim.’’

Çeviri: Betim Aker

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Luke Smith

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