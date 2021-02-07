Brown: "Bütçe kısıtlaması ittifakların işine yarayacak"

2021 sezonunda takımlar, tarihte ilk defa, bir bütçe kısıtlaması çalışacaklar (145 milyon Euro). Önümüzdeki yıl bu limit 140 milyon Euro'ya, 2023'te ise 135 milyon Euro'ya düşecek.

Ekiplerin harcamaları kısıtlandığı için ittifakların ve AR-GE bilgilerinin paylaşımları her zamankinden daha önemli olacak.

Bu paylaşım göz önüne alındığında Dietrich Mateschitz'in sahibi olduğu Red Bull ve AlphaTauri takımları diğerlerlerine göre daha şanslı oluyor, çünkü iki takım mevcut kaynakları aralarında paylaşabilir.

Ancak bu durum, geçen sezon Racing Point'in "Pembe Mercedes" durumuyla benzer şekilde sonuçlanabilir ve Red Bull araçlarının hepsinin ön çizgide sıralandığını görebiliriz.

Bunun onlar için bir avantaj olduğunu kabul eden Brown, FIA'nın taklit araç yapan takımlara yönelik baskısına güveniyor.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada McLaren CEO'su, Motor Sporları Yönetim Kurulu'nun da buna yönelik bir şeyler yapacağını söylüyor: "Ortada Red Bull ve AlphaTauri gibi tek çatı altında toplanan takımlar olduğunda rekabet yaratmak için bir sinerji sağlanması gerekir."

"Geçen yıl Racing Point'te tanık olduğumuz şeylere FIA'nın dur demesini umuyoruz. Herkesin olabildiğince bağımsız kalmasını sağlamamız gerekiyor."

"Eğer bu kurallarda varsa... tamam, sorun değil. Uygulanan ve yapılan her şeyin kurallara uygun olduğundan emin olmalıyız."

McLaren, geçen yıl F1 Takımlar Şampiyonası'nda üçüncülük yolunda ilerlediği sırada 230 milyon Euro gibi bir harcama yapmıştı.

Brown, McLaren'in önümüzdeki üç yıl içinde her sene belli bir miktar azalacak bütçe sınırlamasıyla ilgili zaten bazı adımlar attıklarını söyledi.

Amerikalı CEO, "Bu bütçe sınırının gittikçe düştüğü üç yıllık bir yolculuk." dedi.

Brown aynı zamanda 2021'e hazır olduklarını, 2022 ve 2023 için de planları olduğunu söyledi.

"Buna yönelik planlarımız var ama hepsini hemen hayata geçirmemize gerek yok. Sınırlanan bütçeyle çalışırken en verimli performansı sağlamak için kendimize alan bırakmak istiyoruz."

"2021'e hazırız; 2022 ve 2023 için de bir planımız var ancak bu planlar önümüzdeki yıl öğreneceklerimize göre şekillenecek. Çeşitli alternatifleri, harcamamıza izin verilen bütçeden maksimum oranda verim alarak elde edeceğiz."