Ricciardo: "Pilotlar 'tehlike' için yarışır"

Grosjean, Bahreyn GP'sinin açılış turunda bariyerlere çarpmıştı. Fransız pilot, alev topuna dönen araçtan 28 saniye içerisinde, mucizevi bir şekilde, yürüyerek çıkmıştı. Haas aracı da bariyerlerden kurtarılmaya çalışırken ikiye bölünmüştü.

Kazadan sonra yırtık tendon için ameliyat olan pilotun ellerindeki yanıklar hâlâ tam iyileşmedi.

Bu korkunç kazanın ardından Grosjean alevlerden çıkmayı başarırken, alanın geri kalanının onarılması için yarış durdurulmuş sonra da tekrar başlatılmıştı.

Ricciardo buna "Hollywood" haberi demiş ve bu kazanın eğlenceli bir şey olmadığını söylemişti.

McLaren'ın yeni pilotu yine de bu sporu birçok sürücü için cazip hale getiren şeyin "tehlike" olduğunu kabul etti.

Ricciardo Sky F1'e, "Bazı sürücüler biraz şey olabilir... Sporu güvenlik açısından değiştirmek gurur mu olur yoksa korku mu bilmiyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, bu tehlike için bu sporun sevgisiyle büyüdük."

“Küçük yaşlarda go-kart yarışlarına başladık çünkü tehlike vardı. Biraz asiydi, vahşiydi, hızlıydı ve size iyi bir adrenalin artışı sağlardı. Bazen bazı alarm zillerinin çalması için olaylara ihtiyacınız var. Bazı sürücüler için maalesef gerekli." açıklamalarında bulundu.

Formula 1’in en son trajik kazalarından biri 2014 yılında Japonya GP'deki ıslak zeminde Jules Bianchi'nin aracının kontrolünü kaybederek pistteki kurtarma aracına çarpmasıydı.

O günden sonra bilinci hiçbir zaman yerine gelmeyen pilot 17 Temmuz 2015'te aramızdan ayrıldı.

Geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden “29.11.20'den beri ağrı kesicilerin olmadığı ilk gün” yazan Grosjean'in durumuysa iyiye gidiyor.