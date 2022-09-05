Domenicali, Herta için kuralların gevşetilmesini istemiyor

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Pierre Gasly'nin Alpine'e gideceği iddiaları sonrası kendisinden boşalabilecek AlphaTauri koltuğunun en büyük adayı olarak IndyCar sürücüsü Herta gösterilmekte.

Ancak kendisinin F1'de yarışmasının önünde büyük bir engel var: Herta'nın lisans puanı 32, süper lisans alabilmesi için ise 40 puan toplaması gerekiyor. FIA'nın konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, "[Herta'nın] süper lisans alma hakkına sahip olduğunu kanıtlayabiliriz. Henüz kesin bir şey yok, fakat deneyeceğiz."

"Biz Red Bull ailesiyiz, cesuruz ve başarabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Diğer takımlar -başta Haas ve Alfa Romeo olmak üzere- kuralların esnetilmesini istemiyor, bu takımların görüşleri Domenicali tarafından da desteklenmekte.

Motorsport.com'a konuşan Domenicali, "Kurallara saygı duymalıyız. Elbette Amerikan pilotlar ve diğer pilotların varlığı çok önemli, eğer [Herta] F1'de yarışacak süper lisans puanına sahipse bu çok iyi bir haber."

"Ancak takip etmemiz gereken basamaklar ve izlememiz gereken protokoller mevcut, durum bu. Sürece uymamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

IndyCar sürücüleri için puan sisteminin gevşetilmesi gerekip gerekmediği sorulan Domenicali, "Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum, kurallara uymak en doğrusu."

"Eğer kuralların güncellenmesi gerekirse herkesin kendi fikrini sunacağı bir ortam oluşturmamız şart. Fakat naçizane görüşüm şu anlık kurallara uyulması yönünde." dedi.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

Alfa Romeo ve Haas ile aynı görüşleri paylaşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, "F1'de bir Amerikan pilotun yarışması çok iyi olur, ABD'deki varlığımızı arttıracağından hiç şüphe yok."

"Ancak puan sistemine sahip olmamızın bir sebebi var: pilotların puanlama kabiliyetinin en yüksek olduğu serileri seçmeye çalıştığı bir sistem yaratmak istemiyoruz. Bence F4/F3/F2 sistemi Avrupa için işe yarayan bir şey."

"IndyCar ve Super Formula'ya bakabiliriz, belki de bu seriler yeterli puanları veriyordur. Ancak kural kuraldır, dolayısıyla Amerikalıların bir şekilde F1'de başarılı olmak için yeterli puanı toplayabilmelerini gerçekten umuyorum." dedi.