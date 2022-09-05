Vettel: "Hamilton'ı engellememeye çalıştım"

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Alman pilot, Aston Martin'in kıpırdandığı Hollanda GP hafta sonunda sıralama turlarındaki hatası nedeniyle gerilerden başlamıştı.

Erken pit stop yapıp yükselmeye çalışan ancak pit stoptaki hata nedeniyle daha da zaman kaybeden Vettel, son bölümde Hamilton'ı engellediği için beş saniye zaman cezası aldı.

Yarışıyla ilgili konuşan Vettel, şöyle dedi: "Harika bir yarış tempomuz yoktu ama bu kadar geriden başlamamış olsaydık muhtemelen daha iyi bir sonuç alabilirdik."

"Öndeki araçları erken pitle geçmek için yarışın başında pite geldik. Bence o noktada olabilecek en doğru karar buydu."

"Bu strateji işe yarayabilirdi ancak o ilk pit stop gerçekten yavaştı. Zhou [Guanyu], Pierre [Gasly], Alex [Albon], Mick'e karşı çok zaman kaybettim ve Daniel'e [Ricciardo] ise çok yakındım."

"Durum gerçekten harika değildi."

"Mick'le olan mücadeleyi sevdim ama yarış ikimiz için de iyi gitmedi."

"Sonra Lewis bana tur bindirirken mavi bayrakları görmezden geldiğim gerekçesiyle beş saniyelik bir ceza aldım ama bu benim yarışım üzerinde pek bir fark yaratmadı."

"Yükselmenin kolay olmadığı oldukça zor bir yarıştı."

Cezayı hak edip edip etmediği sorusuna Vettel, "Yarım tur bile sürmeden önünden çekildim. Öylece ortadan kaybolamam. Bu konuda görüşüm farklı ama artık önemli değil." dedi.

Son olarak Mick'le savaşmaktan keyif alıp almadığı sorulduğunda, "O, puan barajı içerisinde başlayıp geriye düştü. Ben de aşağı yukarı son sıradan başlayıp yükseldim. Ortada buluştuk Eğlenceliydi ancak çıkarılabilecek çok fazla şey yoktu." dedi.