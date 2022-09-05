Villeneuve, Alpine ile Monza'da F1 testine çıkacak

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Bu, 51 yaşındaki Villeneuve'ün BMW Sauber ile 2006 Hockenheim'da katıldığı son yarıştan bu yana ilk kez modern bir F1 aracı süreceği anlamına geliyor.

Bu şans, yayıncı Canal+ ile olan ilişkisi sayesinde ortaya çıktı ve kısmen 1997 yılında Renault motorlu Williams ile elde ettiği Dünya Şampiyonluğunun 25. yıldönümü kutlama amacı taşıyor.

Villeneuve 2004 sezonunun son üç yarışında, şu anki Alpine pilotu Fernando Alonso ile birlikte Renault için yarışmıştı.

Ayrıca BAR Honda günlerinde Alpine patronu Otmar Szafnauer ile de yakından çalışma fırsatı buldu.

A521, geçen sezon Fernando Alonso ve Esteban Ocon tarafından kullanılırken, bu yıl Oscar Piastri ve Jack Doohan çeşitli testler yapmıştı.

Villeneuve Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Bu Renault ile 25 yıl önce şampiyon olmamın yanı sıra Canal+, Fransız takımı ve Fransız televizyonu ile olan bağlantım sayesinde gerçekleşti."

"Bu yüzden bunu yapacağım. Ancak geçen yıl Monza'da kullanılan araç olacak ve ayarları bozulmayacağı için düzgün turlar atacağız."

"Geçmişte Fernando'nun yanında üç yarışa katıldım, yani o takımla bir geçmişim var. Şu anki sportif direktör Alan Permane benim mühendisimdi."

"Bu çok ama çok heyecan verici. Hatta çılgınca. Bu araçların nasıl olduğunu anlamak güzel olacak. Simülatörde denedim ve modern araçlar düşük hızda etkileyici olmasa bile yüksek hızlı bölümlerde inanılmazlar."

"Sadece iyi bir koltuğa sahip olduğumdan emin olmalıyım. İnanılmaz zor olacak çünkü G kuvvetleri yüksek seviyelere çıkacak. İyi olan şey uzun bir düzlüğe sahip olmanız. Yani fiziksel olarak rahatlayabilirim!" dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Villeneuve, direksiyon sisteminin 2006'da kullandığına kıyasla daha karmaşık olduğunu kabul ediyor ancak endişelenmiyor.

"Elbette karmaşık olacak ama şey alışkanlık meselesi. Ben her zaman oyuncu biri oldum, yani bunu yakından takip ettim ve duruma bir kez alıştığınızda her şeyi yapabilirsiniz."

"Alışkanlık haline gelmediğinde durum zorlaşıyor çünkü direksiyona bakmaya başladığınızda ve tuşların ne anlama geldiğini düşündüğünüzde, vaktiniz olmuyor. Ancak alışkanlık edindiyseniz, o zaman her şey kolaylaşıyor."

Villeneuve hâlâ aktif bir sürücü olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Bunu yapmayı bırakmayı hiç düşünmedim. Son zamanlarda hedefim NASCAR'a katılmaktı. Bu yıl Daytona'da yarıştıktan sonra bu beni daha bir havaya soktu. Fakat şu anda TV işiyle o kadar meşgulüm ki diğer her şeyi engelliyor."