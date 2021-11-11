De Vries: "2022 için adımın F1 takımlarıyla anılması onur vericiydi"

De Vries'ın, bu yıl Mercedes ile kariyerinin ilk Formula E şampiyonluğunu elde etmesinin ardından Formula 1'e geçebileceği iddia edilmişti.

Hollandalı sürücü, Mercedes'in müşteri ekibi Williams'ın ikinci koltuğu için adaylardan biriydi ancak İngiliz ekip, tercihini eski F1 pilotu Alex Albon'dan yana kullandı. İlk koltuk ise yine Nicholas Latifi'ye gitti.

Ayrıca De Vries'ın adı Alfa Romeo'ya geçişle de bağlantılıydı.

Fakat Formula 1 kapıları, De Vries için kapanmış durumda ve bu sezon Hollandalı sürücü, Ocak ayında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek Formula E sezonuna odaklandı.

Motorsport TV'de Will Buxton'ın programına konuk olan De Vries, Formula 1 koltuğuna ne kadar yaklaştığı konusunda net bir şey söylemese de, adının F1'le anılmasından gurur duyduğunu belirtti.

De Vries, ”Adımın etrafta dolaşmaya başlamasından ve insanların beni Formula 1 takımlarıyla ilişkilendirmesinden gerçekten onur duydum."

"Ne de olsa herhangi bir söylenti, spekülasyon ve fırsatlar konusunda o kadar da fazla kontrol sahibi değilim."

“Gerçekten kontrol edebileceğim tek şey, pist üstündeki performansım. Odak noktam ve önceliğim burası."

“Kariyerime devam etmek ve yeni fırsatlar açmaya devam etmek için tek yolun bu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bunu yapmaya devam edeceğim."

“Tabii ki her genç sürücünün aynı hayali ve aynı hedefi paylaştığını, bunun da bir Formula 1 sürücüsü olmak olduğunu kabul ediyorum. Hâlâ gencim, bu yüzden o hayale ve hedefe sahip olmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum."

“Fakat Formula dünyasını muhtemelen benden daha iyi biliyorsunuz, bu yüzden işime odaklanıyorum ve gerisini kendi kendine olması için bırakıyorum.” dedi.

De Vries, Formula E'ye geçmeden önce 2019 Formula 2 şampiyonu olmuştu ve o zamandan beri, Stoffel Vandoorne ile Mercedes F1'in yedek pilotluğunu yapıyor.

Ayrıca bu yıl bir spor otomobil yarış programına da sahipti. Bu kapsamda G-Drive ile Avrupa Le Mans Serisi'ne katıldı.

De Vries, "Açıkçası Formula E sezonu oldukça sıkıştırılmış durumda ve sezon Ağustos ayında bitiyor. Doğal olarak o noktadan sonra odak noktamız F1 ve dayanıklılık yarışları oluyor."

“Sonra, kış aylarında her şeyi sıfırlamak ve Formula E'ye dönmek için bir zamanımız oluyor."

"Fakat bu kadar yoğun olmak ve farklı şampiyonaların yanı sıra, bu kadar harika takımlarda yer almak gerçekten harika, kulağa klişe gibi gelebilir ama yaptığınız her şeyde sürekli gözlemleyip, dersler çıkarıyorsunuz."

“Bu, gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sahip olduğum tüm fırsatlar için minnettarım. Geçişmeye devam etmeyi umuyorum.” dedi.