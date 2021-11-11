Budkowski: "Yüksek rakım Alpine'i, diğerlerine göre daha fazla etkiledi"

Alpine, son yarışlarda performans anlamında zorluklar çekti ve buna rağmen Fernando Alonso, Meksika'da iki puan almayı başardı.

Brezilya GP öncesi konuşan Budkowski şöyle dedi: "Mexico City'deki rakım yüksekliği faktörünün, aracımız için ciddi zorluklara yol açtığını gördük. Bu da rakiplerimize lehimize bir şey değildi. Sıralama turlarında istediğimiz sonuçlara ulaşamasak bile iyi bir iş yarış çıkartıp, birkaç puan almayı başardık. Brezilya'daki pist, Meksika'dan daha alçakta bulunuyor ve bu nedenle bu faktörün, rekabet seviyemiz üzerinde daha az etkili olacağına inanıyoruz."

"Saf hız anlamında pek iyi olmasak da ve aynı zamanda, sıralama turlarında düşük performans göstersek de, yarışı oldukça iyi yönettik ve birkaç puan kazandık. Brezilya, Meksika'dan daha düşük bir rakımda. Bu yüzden rekabet seviyemizi daha az etkilemesini bekliyoruz."

"Takımlar şampiyonasında, rakiplerimize olan avantajımızı kaybettikten sonra, güçlü bir hafta sonu geçirmek bizim için çok önemli."

"Sezon sonuna doğru, şampiyonadaki savaşlar hâlâ devam ederken, bir sprint sıralama yarışına sahip olmak, kesinlikle belirsizliklere yol açıyor. Son iki sprint yarışında oldukça iyi performans gösterdik. Bu yüzden bu hafta sonuna güven ve heyecanla yaklaşıyoruz."

"Geçiş yapabileceğimiz bir pistteyiz, bu da onu bu tür bir format için iyi bir yer haline getiriyor. Bu yarışın ardından üç sprint yarışında öğrendiklerimize bakabilir ve 2022 için neleri geliştirebileceğimizi görmek için F1 ve FIA ile konuşabiliriz."

Beşincilik savaşı sorulduğunda Budkowski, "Meksika'da önemli puanlar almalarının ardından AlphaTauri ile olan sıkı savaş, devam edecek gibi görünüyor. Şu anda aynı puanda olsak da, Esteban'ın Macaristan'daki zaferi sayesinde öndeyiz."

"Sezonun bu noktasında, araç performansları gridin geneli açısından sabit kalıyor. Ancak pist özellikleri ve pistin araca olan uygunluğu gibi faktörler nedeniyle sonuçların değiştiğini göreceğiz. Bence her ayrıntı önemli olacak ve yılın kalan dört yarışında işimizi mükemmel şekilde yapmalı, dayanıklılık anlamında yüksek seviyede olmalı ve istikrar yakalamalıyız." dedi.