Alonso: "Kalan yarışlarda düzenli olarak puan almalıyız"

Fernando Alonso, son yarış Meksika'ya 12. sıradan başladı ve damalı bayrağı dokuzuncu sırada görerek bu yılki puanlarına iki tane daha ekledi.

Brezilya GP öncesi konuşan Alonso, sözlerine şöyle başladı: "Meksika'dan iyi bir sonuçla ayrıldım çünkü iki puan kazandım. Cumartesi çok zordu. Sıralama turlarında en hızlı turları bir araya getiremedim. Ancak iyi bir yarış çıkardık ve dokuzuncu sırayı bizim için maksimum olarak görüyorum."

"Yarış esnasında iyi bir tempoya sahiptik ancak cumartesi günü neden yavaş olmadığımızı araştırmayı sürdürüyoruz. AlphaTauri, şu anda beşincilik için puan anlamında bizi yakaladı. Bu yüzden kalan yarışlara odaklanmalı ve sürekli puanlar kazanmaya çalışmalıyız."

"Ayrıca Mexico City'deki atmosferi sevdim. Taraftarların mutlu olduğunu ve şarkılar söylediğini görmek güzeldi. Bana pandemi öncesindeki durumu hatırlattı."

Interlagos sorulduğunda Alonso, "Inerlagos harika bir pist. Çok büyük bir geçmişi var ve taraftarlar, Formula 1'e karşı çok ilgililer. Tur çok kısa bu yüzden sürüş yapmak keyifli oluyor. Fiziksel açıdan burada yarışmak kolay değil, asfalt tümsekli, pistin bulunduğu yerde rakım yüksek ve hava tahmin edilemez olabiliyor."

"Brezilya'daki yarışlar genellikle dramatik geçer. Bu yüzden bu duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu yıl şimdiye kadar pek çok dramatik yarış vardı ve bu hafta sonu da benzer bir şey olmasını bekliyoruz." dedi.

Esteban Ocon da son kez 2018 yılında yarıştığı Interlagos'ta güçlü bir hafta sonu geçirmeyi ve puan almayı hedefliyor.

"Brezilya'daki son yarışımdan bu yana birkaç yıl geçti fakat burada yarışmayı hep sevmişimdir. Brezilyalı fanlar çok tutkulular ve Ayrton Senna ruhu hissedildiği için, atmosfer inanılmaz. Brezilyalı anların tutkusunu ve enerjisini seviyorum."

"Umarım bu hafta sonu, Brezilya'daki ilk puanlarımı kazanabilir ve iki yarış aradan sonra puan alabilirim."

"Son yarışta puan alamasam da, oradan iyi bir ruh haliyle ayrıldım. Arkadan başlayınca, benim için durumun zor olacağını biliyordum. Sonrasında ilk turda kaçınamayacağım bir temas oldu. Bu açıdan 13. sıra o kadar da kötü bir sonuç değil."

"Bu hafta sonu için hedefimiz, cuma günü iyi bir tempoya sahip olup, yarıştaki puan şansını artırmak adına, mümkün olduğunca iyi bir sıralama turları geçirmek olacak."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images