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Formula 1 / Son dakika

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"

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Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"
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2009 F1 dünya şampiyonu Jenson Button, Lewis Hamilton’un tek tur üzerinde ‘muhtemelen’ tüm zamanların en hızlı pilotu olduğunu söyledi.

McLaren’da birkaç sezon Hamilton’la takım arkadaşı da olan eski F1 pilotu Jenson Button, saf sıralama turu hızına bakıldığında 7 kez dünya şampiyonunun muhtemelen şu ana kadarki en hızlı pilot olduğunu söyledi.

PlanetF1’e konuşan Button, Hamilton’un tüm zamanların en iyi pilotu olmak için listede olduğunu söylerken özellikle aynı jenerasyondan olmayan pilotları karşılaştırmanın da zorluğundan bahsetti.

Lewis Hamilton hakkında Jenson Button, “Kesinlikle tüm zamanların en iyisi için listede. Formula 1 çok garip bir spor.”

“Bir takım sporu ve George Russell Mercedes aracını sürdüğünde bunu kanıtlamış oldu.”

“Williams’ta normalde 15.-16. Sırada sıralanırken bir anda Valtteri Bottas’ın arkasından 2. sırada sıralamayı tamamladı ve önceki yarış Lewis’in o araçla yapabildiğinden daha çok yaklaştı.”

“Sonra yarış sırasında George onu geçti ve farkı açmaya başladı, bir noktada farkı 9 saniyeye kadar çıkarmıştı. O yüzden en iyi pilota karar vermek zor, çünkü tüm paketi değerlendirmelisiniz.”

“Araca, sürücüye, stratejiste, mekaniker’in işini doğru yapmasını sağlamaya, pit stoplara, tüm takımın çabasına bağlı ve bu yüzden Formula 1’i seviyorum.”

“Fakat her sürücüyü kıyaslama çalıştığınızda aracın ya da sürücünün payının daha yüksek olduğunu söylemeye kalkıştığınızda manasız bir şey oluyor, çünkü bunun cevabını hiçbir zaman veremezsiniz.”

“Fakat Lewis, kesinlikle Formula 1’de bu zamana kadar sürmüş en iyi pilotlardan biri.” dedi.

Sözlerine devam eden İngiliz pilot, çok iyi pilotların bazen “çok garip” sezonlar geçirmeleri sebebiyle onları sıralamanın daha da zorlaştığını söyledi.

“Onu Fangio veya Senna’yla kıyaslayamazsınız, onu birlikte yarıştığı kişilerle kıyaslayabilirsiniz ama bu sefer de farklı ekipmanlarla yarışıyorlar.”

“Fakat onu Fernando Alonso ve Sebastian Vettel’le birlikte değerlendirebilirsiniz. Seb’e baktığınızda çok garip bir sene geçirdi fakat kesinlikle tüm zamanların en iyilerinden biri olmalı. Arka arkaya 4 şampiyonluk kazandı.”

“Kıyaslaması zor ama Lewis kesinlikle o sıralamada ve saf hız konusunda muhtemelen tek tur üstünde en hızlısı. Fakat bir Grand Prix sadece 1 turdan ibaret değil, o yüzden listeye birçok büyük pilot koymalısınız.”

“Mesela adanmışlığı sebebiyle Michael Schumacher. Saf hızı muhtemelen Lewis Hamilton’la aynı seviyede değildi fakat adanmışlığı, harcadığı zamanı ve çabası...”

“Michael’ın pist ütündeki bazı hareketleri sorgulanabilir fakat Lewis hakkında kesinlikle söyleyebileceğimiz ve benim onun hakkında çok sevdiğim bir yönü açık olması.”

“Çok iyi bir yarışçı, tekerlek tekerleğe yarışması çok güzel ve hiçbir zaman kuralların dışında bir şey yapmaz. Çok temiz bir pilot.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jenson Button , Lewis Hamilton , Michael Schumacher
Editör Memet Kağan Bilgili

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