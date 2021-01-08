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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"

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Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"
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, Editör

Renault patronu Cyril Abiteboul, Daniel Ricciardo'nun McLaren'a geçişinden önce Fransız üretici ile iki yıl boyunca sıkı şekilde çalıştığını ve 2021 yılında McLaren'a geçtiği zaman çok daha güçlü bir rakibe karşı yarışacağını söyledi.

Abiteboul, Ricciardo'nun Renault'daki iki yıllık kariyerinde pozitif bir performans sergilediğini düşünüyor.

Renault'nun patronu, Fransız ekibin iki yıl önceye kıyasla çok güçlü bir ekip haline geldiğini ve Ricciardo'nun güçlü bir rakibe karşı yarışacağını söyledi.

2020 sezonuna değinerek konuşan Abiteboul, "Olumlu sonuçlar aldı. Buradaki tüm ironi, şu anda çok daha güçlü bir takım olduğumuza ve gelecek yıl onun da çok daha güçlü bir takıma karşı yarışması gerektiğine inanmamda."

"Yine de onu harika bir takımda görmekten dolayı memnunuz. Önümüzdeki yıl McLaren ve Daniel'den heyecan verici bir mücadele bekliyoruz."

Ricciardo'nun Renault'un daha güçlü bir ekip haline gelmesine yardım ettiğini kabul eden Abiteboul, 2018'in sonunda Red Bull'dan getirildiği zaman Avustralyalı sürücünün bu kadar rekabetçi olmasını beklemediklerini söyledi.

Renault, 2020 yılında 181 puan ve üç podyum elde ederken, 2019'da 91 puan elde etmişlerdi.

"Açıkçası aramıza katıldığında biraz zaman alacağını, her şeyin hazır olduğu bir organizasyona gelmediğini biliyorduk”

"Sanırım, Daniel'e 2018'deki ilk toplantıda söylendiğini tam olarak hatırlıyorum. Her şeyin hazır olduğu bir organizasyon değildi, ama bir etki yarattı ve bugün iki buçuk yıl öncesine yani ortaklığı kurmaya karar verdiğimize göre çok farklıyız."

"Çok şey verdi. Her şeyden önce bir sürücü olarak verdikleri bu yıl gerçekten dikkate değerdi."

"Takımın sorumluluğunu açıkça yöneten Daniel'e, arkasındaki bir grup insana ve yolda kayda değer iş yapan mekaniker grubuna ve mühendislere bir sürü övgü... Pist dışında, Daniel'in büyük bir arabulucu elçi ve ekip lideri olduğunu biliyoruz. Geçen yıl hep birlikte hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmemiz ardından yaptığımız değişikliklerde o çok etkili oldu."

Önümüzdeki yıl Ricciardo'nun yerini Fernando Alonso alacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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