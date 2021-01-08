McLaren, Norris'in F1 pilotu olarak geliştiği yönlerini açıkladı

Norris 2021’le birlikte McLaren’la 3. yılını geçirmiş olacak ve geride bıraktığımız sezonun Avusturya’daki açılış yarışında ilk podyumunu da kazandı.

Fakat çaylak sezonuna kıyasla pist üstünde birçok yönden gelişen Britanyalı pilot, McLaren’ı pist dışındaki tavırlarıyla etkilemeyi başarmış.

McLaren’ın yarış operasyonu şefi Andrea Stella, Norris’in tutumunun hızı kadar öne çıktığını belirtti.

Motorsport.com Norris’in F1’e geldikten sonra kat ettiği gelişimi sorduğunda Stella, “Lando’nun artık çok güçlü bir yarışçı olduğunu düşünüyorum.”

“Bazen teknik sorunlardan etkilendiğini de eklemek isterim. Ve Lando’nun sevdiğim bir özelliği ise sızlanmaması. ‘Şu ve şu problemlerim vardı, o yüzden bana sorun çıkardılar. Dünyadaki en iyi pilotum ama bu problemler yüzünden en iyisi olduğumu gösteremedim’ gibi sözler söylemiyor.”

“O yüzden kesinlikle bir yarışçı olarak gelişimine şahitlik edebiliyoruz. İstikrarı, hedef tur süresinde kalmak için gösterdiği kapasite, planladığımız stratejiyi başarmak için çıkışlarında belirli bir süreyi tutturabilmesi, lastik yönetimi ve bunun gibi şeyler. Yani onun gelişiminde gözlemleyebildiğimiz temel şeyler bunlar.” dedi.

Stella Norris’in verdiği araç geribildirimlerinde de bir olgunluk olduğunu ve bunun kendi yeteneklerine karşı artan özgüveninden kaynaklandığını söyledi.

Stella, “Kendisine ve aracına karşı farkındalığı da daha yüksek. Bizimle başlarken gösterdiği doğal dürüstlüğüyle Lando, birçok kez: ‘Orada yeterince iyi bir iş çıkaramıyorum. O virajda iyi değilim’ gibi sözler söylüyordu. Daha çok oku kendisine çeviriyordu.”

“Dolayısıyla neyin araçtan ve neyin sürücüden kaynaklandığını ayırt edebilmesine yardım ettik. Aslında pilotun sıklıkla uyum sağlaması gerektiğini ya da virajda yeterince iyi bir iş çıkarmadığını düşünmek yerine araçtan daha çok talepte bulunması gerekiyor.”

“Bu yüzden Norris’in artık neyin sürücünün katkısı ve neyin aracın performansına bağlı olduğu konusunda farkındalığı arttı. Sonrasında bunu ayırt edebilmesiyle geribildirimlerinin doğruluğu da arttı.” dedi.