Button: "Piastri kariyerinin bu noktasında 'düşman' edinmemeliydi"

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Jenson Button, Formula 1'deki ilk yarışına 2000 yılında daha henüz 20 yaşındayken Williams ile çıktı ve Juan Pablo Montoya, İngiliz takımda Ralf Schumacher'in yanına getirilince 2001 yılında Benetton'a geçmek durumunda kaldı.

Daha sonra bu takımın adı Renault olarak değiştirildi ve Button, 2003 yılında Bar-Honda'ya geçip, burada Jacques Villeneuve ile takım arkadaşı oldu. Britanyalı sürücü burada 1997 F1 dünya şampiyonundan daha hızlıydı ve takım ondan çok memnundu. Ancak iki yılın ardından Button ayrılmak istedi.

İngiliz pilot, BMW ile anlaşan Williams'a geri dönmek istiyordu çünkü Button'a göre BAR'ın Honda ile yarışmaya devam edip etmeyeceği belirsizdi.

2004 yılının ortalarında Williams, 2005 yılı için Button ile anlaştığını duyurdu ancak Sözleşme Tanıma Kurulu (CBR) bunu onaylamadı. Button 2005 yılında Williams ile 2006 yılı için bir sözleşme daha imzaladı ancak Williams'ın BMW'nin desteğini kaybetmesi nedeniyle bu anlaşmadan feragat etmek istedi ve bu hata ona milyonlara mâl oldu.

Button şu anda Williams F1 takımının danışmanlığını yapıyor ve Sky Sports'a Piastri olayıyla ilgili verdiği bir röportajda, BAR/Williams ile yaşadığı bu olaya değindi.

2009 dünya şampiyonu, Piastri'nin durumu hakkında "Zor bir durum."

"Bir sürücü olarak kendiniz için en iyisini istersiniz. Bunu ben de yaşadım. Başka bir yerde yarışmak için takımımdan ayrılmak istedim çünkü o takım bir üreticiye aitti."

"Kariyerim için oraya gitmek zorundaydım, böyle hissediyordum. Geçmişte ben de hatalar yaptım. Fakat bu hatayı yaptığımda zaten birkaç yıldır Formula 1'deydim."

"O dönem Sözleşme Tanıma Kurulu takım değiştirmeme engel oldu ve sonuç olarak BAR'da kaldım, bu takım daha sonra Honda ve ardından Brawn oldu."

"Sonunda doğru kararı verdim çünkü şampiyonluğu kazandım!"

"Fakat Oscar farklı çünkü o henüz hiç F1'de yarışmadı. Alpine bir sürücü olarak gelişmesi için kendisine büyük destek verdi ve şimdi çıkıp 'Başka bir takıma gideceğim çünkü kariyerim için daha iyi olduklarını düşünüyorum' diyor. Bu zor bir durum çünkü kariyerinizin bu kadar erken döneminde düşman edinemezsiniz." dedi.

Oscar Piastri, Alpine Academy Fotoğraf: Alpine

Gasly iyi aday

Piastri'nin Aston Martin'e giden Fernando Alonso'nun yerine geçmeyi kabul etmemesinin ve McLaren'de yarışacağının açıklanmasının ardından, Alpine koltuğu için Pierre Gasly'nin adı anılıyor.

Button bunu "iyi bir hamle" olarak nitelendiriyor.

"Pierre, F1'de çok fazla deneyimi olan çok yetenekli bir sürücü. Red Bull Racing ve AlphaTauri gibi büyük takımlarda yarıştı ve istikrarını ortaya koydu "

"Eğer aracı geliştirmeyi düşünüyorsanız, en iyi seçenek bence o. Diğer tarafta Oscar, yarıştığı her şeyi kazandığı için belirli bir heyecanla geliyor."

"Genç bir yetenek ve önünde büyük bir gelecek var. Bu yüzden McLaren onunla çok mutlu. Alpine öyle olmayı umuyordu. Ona F1 aracını kullanma konusunda büyük bir şans verdiler; Hatta bu yıl normal F1 pilotlarından daha fazla mesafe tamamlamış bile olabilir."

"Yani kesinlikle hazır. Ancak bir F1 takımıyla çalışma deneyimine bakarsanız, henüz o kadarına sahip değil."