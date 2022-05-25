Hakkinen: "Red Bull, galibiyeti Verstappen'e verdi"

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Max Verstappen, yarışın ilk bölümünde aracının kontrolünü kaybedip çakıl bölüme çıkmasına rağmen kariyerinin 24. zaferini elde etti.

Takım arkadaşı Sergio Perez, yarış içerisinde farklı stratejiler izledikleri için iki kez takım arkadaşına yol verdi.

Sonunda Verstappen, daha iyi stratejiye sahip olan taraftı ve galibiyete ulaşıp, şampiyona liderliğine yükseldi. Perez ise ikinci oldu.

Mika Hakkinen, Unibet'teki köşe yazısında şöyle dedi: "Max Verstappen için bir başka güçlü zafer daha oldu."

"Mühendisleri, özellikle aracındaki DRS sistemi arızalandığında, başarı için gerekli taktiği bulma konusunda harika bir iş çıkardı: Red Bull Racing stratejistleri, en uygun seçimin üç pit stop olduğu sonucuna vardı."

"Sergio Perez yarışı kolayca kazanabilirdi fakat Red Bull'un stratejisi zaferi Max'e getirdi çünkü onlar dünya şampiyonasında her puanın önemli olduğunu biliyorlar. Ayrıca Max'in teknik bir sorun nedeniyle geride kaldığını da biliyorlar."

"Bunlar şampiyon olmak isteyen takımlar ve Checo, her ne kadar galibiyetten vazgeçmek kendisi için oldukça zor olsa da Max için olabilecek en iyi takım oyuncusu."

Mercedes yarışları kazanacak

Mika Hakkinen, Mercedes'in İspanya'daki performansıyla "tünelin sonundaki ışığı" gördüğünü düşünüyor.

Hakkinen, "Mercedes, ilk beş yarışta çok fazla hız kaybetmesine neden olan dalgalanma sorunu üzerinde ne kadar sıkı çalıştığını gösterdi."

"Cuma günü Miami ile benzer şekilde ileriye doğru iyi bir adım attıkları açıktı ancak bu sefer bunu hem cumartesi hem de pazar gününe taşıdılar. Yarış temposunda Mercedes çok güçlü görünüyordu. Lewis ve George yarışta ikinci ve üçüncü en hızlı zamanları kaydettiler." dedi.

Hakkinen'e göre, Mercedes sürücüleri artık Red Bull ve Ferrari ile rekabet edebilecekleri bir araca sahipler.

"Bunu George'un Red Bull pilotlarına karşı yaptığı savunmayla da gördünüz. Lewis'in toparlanışı harikaydı. Magnussen ile temas nedeniyle her şey bitmiş gibi görünüyordu fakat ne o ne de takım pes etmedi. Son turlarda yavaşlamasına neden olan bir soğutma sıvısı sızıntısı olmasaydı 4. bitirebileceğini biliyoruz.."

"Artık podyum mücadelesine döndüler. Şimdi soru, Mercedes'in bir sonraki adımı ne zaman atacağı ve ne zaman yarışlar kazanacağı. Çünkü bunu yapabileceklerine eminim."

Leclerc'in yarış dışı kalışı, 2001'i hatırlatıyor

Hakkinen, Leclerc'in lider giderken yarış dışı kalmasının kendisine 2001 İspanya GP'de yolda kaldığı zamanı hatırlattığını söyledi.

"İkisi arasındaki fark, o yarışın son turunda yolda kalmam ve o noktada Michael Schumacher'in 42 saniye önünde olmamdı. Hidrolik bir sorun nedeniyle debriyajım bozuldu. Bu, gerçekten çok sinir bozucuydu ve karavanıma bir kum torbası istedim çünkü çok kızgındım. Charles da bu hayal kırıklığını yaşamış olmalı."

"Ancak Charles pite dönerek, kendisine has ve dokunaklı şekilde sıkı çalışmaları için tüm Ferrari çalışanlarına teşekkür etti."

"Ferrari artık kendisini toparlamalı ve dayanıklı bir araçla Monako'ya geri dönmeli. Bundan sonra sadece Red Bull ile değil, Mercedes ile de savaşmak zorunda kalacaklar."

"Fakat Formula 1 taraftarları bu durumdan her halükarda kazançlı çıkacak çünkü sezon giderek daha heyecanlı hale geliyor."