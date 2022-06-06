Williams: "Liberty'in gelişinden bu yana F1'deki Amerikalı şirket sayısı iki katına çıktı"

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Formula 1, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını son dönemde ciddi oranda artırdı ve geçmişte sadece Teksas yarışı varken, bu yıl Miami GP takvime eklendi ve gelecek sene hemen hemen tüm pilotların heyecanla beklediği Las Vegas yarışı yapılacak.

Bu, geçmişle tezat oluşturuyor çünkü Bernie Ecclestone döneminde F1, Amerika'da sadece Indianapolis yarışına sahipti ve sonrasında o yarış da takvimden düştü. 2012 yılında Teksas takvime girdi ve daha fazla yarış yapılması girişimleri başarısız oldu.

Liberty döneminde Amerika'daki yarış sayısı üçe çıkarken, bu da ülkede Formula 1'e olan ilginin giderek artması anlamına geliyor ve pek çok Amerikalı şirket F1'e ilgi gösteriyor.

Amazon, Google ve Oracle gibi büyük şirketler, F1 takımları ya da şampiyona işe işbirliği yapmaya başladılar.

Williams'ın ticari direktörü James Bower da durumun böyle olduğuna inanıyor.

Monako'da Financial Times ve Motorsport Network tarafından düzenlenen Business of F1 forumunda konuşan Bower, şöyle dedi: "2015 yılında sporumuzda, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 45 şirket vardı. Bugün 108 tane var. Bu iki katına denk geliyor."

"Teknik ortaklıklar hakkında konuşursak, Formula 1'in inkar edilemez şekilde dünyadaki en veri odaklı spor olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, özellikle Kuzey Amerika'dan büyük bir teknoloji şirketi akışı var."

"Mesela bizim Dorilton adında yeni bir sahibimiz var. Onların tam olarak ne yaptığını çok az insan biliyor fakat onlar, portföylerinde birkaç şirket bulunan New York merkezli bir yatırım şirketi."

"Faaliyetlerinden biri, araçlarımızda ve sürücülerimizde görebileceğiniz Dorilton Ventures'ın risk sermayesi ile ilgili. Bu yeni teknoloji şirketleri için Formula 1'i kullanıyorlar. Takıma entegre oluyorlar ve bunun büyük bir çekiciliği var. [Dorilton] bu şirketlere Williams aracılığıyla yatırım yapıyor ve böylece Silikon Vadisi'ndeki büyük yatırım şirketleriyle rekabet ediyorlar."

Bower'a göre, Amerika'daki varlığın artırılması süreci 2012 yılında başladı.

"O zamandan beri, kısmen ESPN'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayınları nedeniyle sporun büyüdüğünü gördük."

"Büyüme, Liberty'nin sporu satın alması, pazarlama ve yönetim süreçleriyle son beş yılda devam etti."

"Bu olağanüstü. Drive to Survive ve Miami'deki inanılmaz yarış da pastanın üzerindeki krema oldu."