Lambiase: "Verstappen'in iletişim biçimi Red Bull için harika"

Gianpiero Lambiase ve Max Verstappen ikilisi, griddeki tüm pilot-mühendis eşleşmelerinin en ünlülerinden biridir.

İlişkileri bazen; Lambiase’nin, 2020 Britanya Grand Prix’sinin sonlarında kazanıp kazanamayacaklarını soran Verstappen’e ‘eğer devam edersen’ diye yanıt vermesi ve Verstappen’in yarış mühendisine sakin geçen 70. Yıldönümü Grand Prix’sinde susuz kalmamasını hatırlatması gibi mizahi olsa da ara sıra gergin de olabiliyor.

İspanya Grand Prix'sinde Verstappen'in DRS'sinin olması gerektiği gibi açılmaması ve "Açılmadan önce DRS düğmesine 50 kez bastım!” diye bağırması buna bir örnek.

2016'da Red Bull'a katılmasından bu yana Verstappen ile çalışan yarış mühendisi, bir pilotun açık iletişim kurmasının takım için ne kadar kadar iyi olduğundan bahsetti.

Red Bulletin Heroes dergisine verdiği demeçte Lambiase, “Pilot ve yarış mühendisi arasındaki iletişim karşılıklı güvene dayanmaktadır."

"Pilot ne kadar açık iletişim kurarsa, takımına o kadar güvenir.”

“Deneyimlerime göre bir pilot araç hakkında dürüst fikrini söylemeyi bırakır ve etrafında dönmeye başlarsa, sonuçlar daha da kötüleşir. Max açıkça fikirlerini söyleyebiliyor ama ben de öyleyim. Bu, onunla çalışmayı çok kolaylaştırıyor ve dürüst kılıyor.”

“Bazı pilotlar verilerin en altına inmek isterken, diğerleri hiç dahil olmak istemiyor. Max, aracın sınırlarını nerede zorlayabileceğini ve daha hızlı sürmek için tam olarak neye ihtiyacı olduğunu çok net bir şekilde açıklıyor. Onun talimatları sayesinde her zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Açıkça iletişim kurabilen bir pilot, takıma harika bir hediyedir.”

“Max’in iyi bir analitik zekayla birleştiğinde, yarış için inanılmaz derecede doğal bir hissi var. Bazı pilotların bu kadar hızlı olmak için zamana ihtiyacı var ama Max hemen hızlandı. Aracın limitlerini ve daha da hızlı gitmesi için ne yapması gerektiğini biliyor. Bu yüzden biz mühendisler için onu dinlemek mantıklı.” dedi.

2022 Mart ayında Verstappen, Red Bull ile 2028’e kadar sürecek olan yeni bir sözleşme imzaladı. Lambiase, Hollandalı pilotun takımın çalışmasına güvendiği için onunla ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

“Takıma uzun süredir devam eden bağlılığı da büyük bir rol oynuyor. Uzun vadede Red Bull'un bir parçası olmak istiyor, bize ve işimize güveniyor.”

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate with Champagne on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images