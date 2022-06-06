Hakkinen: "Monako, F1 takviminden çıkarılmamalı"

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Monako Grand Prix'si neredeyse 100 yıldır yarışlara ev sahipliği yapıyor. Buradaki ilk yarış 1929 yılında gerçekleşirken, 1950 yılından beri de Formula 1 takviminin bir parçası oldu.

Bu, pilotların çoğu tarafından sevilen bir pist çünkü hem büyük bir tarihi var hem de atmosfer her zaman harika oluyor. Ancak Monako caddelerinde geçiş yapmak neredeyse imkansız çünkü pist çok dar ve bundan ötürü harika yarışlar olmuyor.

Formula 1 ile Monako organizatörleri arasındaki anlaşma yakında bitiyor ve şimdi taraflar anlaşmayı yenileyip yenilemeyeceklerini tartışıyor.

Monako'nun kararı takvimde kalmaktan yana olsa da F1, yarışın geliştirilmesini ve finansal anlamda daha iyi bir anlaşma yapmayı istiyor.

1991-2001 yılları arasında Monte Carlo'da yarışan Mika Hakkinen, 1998 yılında galibiyete ulaşan isimdi ve pistle ilgili tartışmalara dahil olan son isim oldu.

Hakkinen, Unibet'teki köşe yazısında şöyle dedi: "Monako, 1929'dan beri yarış düzenliyor ve uzun vadede takvimde kalması gereken çok özel bir yarış."

"10 Monako Grand Prix'sine katıldım ve bunlardan birini kazandım, bu yüzden hızlı bir aracınız olsa bile kazanmanızın zor olduğu bir yarış."

"Monako'nun uzun yıllar takvimde kalması gereken özel bir yarış olduğunu düşünüyorum. Küçük bir hata yaptığınızda işiniz bitiyor."

"Modern pistlerin çoğunda pist dışına çıkıp, sorunsuz şekilde piste dönebilirsiniz. Monako, hataları çok sert cezalandırılıyor."

"Ayrıca hızlı kararlar alan ve birkaç saniye içinde strateji değiştiren takımları ise ödüllendiriyor. Pist çok kısa, bu yüzden takımların tereddüt edecek zamanları yok. Bunu son yarışta gördük."

"Örneğin hava koşulları aniden değişirse, hızlı kararlar almak için daha fazla baskı oluyor."

"Formula 1'e elbette son yıllarda pek çok yeni yarış katıldı ve şampiyona, yeni ülkelerle tamamen değişti."

"Ancak sporun tarihini korumak gerekiyor. Üstelik Monako her zaman evrim geçirdi."

"Umarım Formula 1 ve Monako'nun birlikte parlak bir geleceği olur. Birbirlerine ihtiyaçları var."