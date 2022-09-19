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Formula 1 Haberler

Magnussen, Schumacher'in Haas'ta "iyi bir iş yaptığını" düşünüyor

Haas pilotu Kevin Magnussen, Mick Schumacher'in takımda iyi bir iş yaptığını ve bundan ötürü ekipte kalması gerektiği görüşünde.

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Magnussen, Schumacher'in Haas'ta "iyi bir iş yaptığını" düşünüyor
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Magnussen'in 2023 yılında Haas ile Formula 1'de yarışacağı kesinleşse de, takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Schumacher'in yaz tatilinden önce Haas ile görüşmeler yaptığı fakat Sebastian Vettel'in emekliliği sonrası karışan sürücü pazarında, koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu düşünülüyor.

Öncesinde genç sürücünün adı Aston Martin ile anılsa da, bu koltuk Fernando Alonso'ya gitti ve şimdi adının geçtiği bir başka koltuk olan Alpine'i de başka bir sürücünün alması bekleniyor.

Haas şimdiden alternatif arayışlarına başlarken, iddialara göre koltuk için en öne çıkan aday Antonio Giovinazzi.

Magnussen, Monza'da yaptığı açıklamada 2023'teki takım arkadaşından ne bekleyeceği sorulduğunda, "Bence bu gayet açık."

"Elbette hızlı, istikrarlı, puan alabilen ve takımı ileriye götürebilecek sürücülere ihtiyaç duyarsınız."

"Şu anda ben ve Mick varız. Bence şu anda durum çok da kötü gitmiyor, bu yüzden her iki anlamda da net bir fikrim yok."

"Bunu çözmek Guenther'e ve tabii ki yönetime bağlı. Burada olma sebebim spekülasyon yapmak ya da buna dahil olmak değil." dedi.

Haas'ın gerçekten ihtiyacı olan şeyin 'daha fazla deneyim' olup olmadığı sorulduğunda ise 29 yaşındaki Magnussen, "Tekrar söylüyorum, bu konuya dahil olmak istemiyorum çünkü konuyla ilgili gerçekten hiçbir fikrim yok."

"Mick'in iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum ve söyleyebileceğim tek şey bu." dedi.

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