Brundle: “Hamilton, şampiyonluk savaşında ‘aşırı hız moduna’ geçti”

Rusya GP’deki galibiyetinden sonra Hamilton, üç yarış boyunca zafer elde edememişti ve şampiyonadaki rakibi Max Verstappen’le arası 19 puana yükselmişti.

Ancak Brezilya GP’de yeni motora geçen Britanyalı sürücü, grid cezası sebebiyle 10. sıradan başladığı yarışı kazanmıştı. Sonraki yarış olan Katar GP’yi de kazanan Hamilton, son iki yarış öncesinde farkı 8 puana kadar indirdi.

Brundle, sezonun ikinci yarısında vites arttırmanın, her zaman Hamilton’ın özelliklerinden biri olduğunu ve hem kendisinin hem de Mercedes’in bunu bu sezon da yaptığını düşünüyor.

Brundle, “Sanki aşırı hız moduna geçmiş gibi. Bunu yaz arasından sonra yapmayı alışkanlık haline getirdi ve insanlar, Lewis bu şampiyonlukları kazandığında hangi yöne gittiğini görmedi.”

“Bunu yine yaptığını düşünüyorum, muhtemelen biraz daha geç yaptı ve aynı şekilde Mercedes de aynısını yaptı.”

“Ve birdenbire bu tür bir ivmeyle artık şampiyonluğun favorisi olup olmadığını merak ediyorsunuz.”

“Ancak önümüzdeki hafta sonunda olabilecek bir dayanıklılık sorunu, temas veya lastik patlamasıyla Max, şampiyon olabilir. Muhtemelen bu olmayacak, ancak olabilir.”

“Bu yüzden durum oldukça dengeli halde. Ve Red Bull’un umduğu şey, sezon içerisindeki inişli çıkışlı performanslar.” ifadelerini kullandı.

Hamilton, Katar’da eski bir motorla yarıştı ancak Suudi Arabistan’da, Brezilya’da kullandığı motora dönüş yapacak.

Buna rağmen Brundle, Hamilton’ın Katar’daki gibi baskın olamayacağını ancak yine de yenilmesi gereken takımın Mercedes olacağını düşünüyor.

Hamilton’ın bu hafta sonu domine etmesini bekleyip beklemediği sorulduğunda Brundle, “Hayır. Çünkü Brezilya’daki motoru çok agresif kullandıklarını düşünüyorum. Ve biliyorsunuz ki Mercedes, motorlarında ‘aşınma’ dedikleri şeyi yaşıyor.”

“Red Bull’un, bazı pistlerde çok iyi çalışan ve bazılarında da çalışmayan bir arka kanadı var ve bu açıdan biraz iki boyutlu gibi görünüyorlar.”

“Arada sekiz puan olduğunu biliyorum ve puanlar, her şey demek. Ancak paranızı kime yatırırdınız? Yani, tek bir olay her şeyi değiştirebilir. Ancak Brezilya’daki kadar baskın olmayacaklarını düşünüyorum. Ancak yine de Suudi Arabistan’da yenilmesi gereken takım Mercedes olacak.” dedi.

Geçen sezon Verstappen’in kazandığı Abu Dhabi’de gerçekleştirilecek olan sezon finali, yarışları iyileştirmeyi hedefleyen değişikliklerin yapıldığı Yas Marina pistinde koşulacak. Brundle, bu değişikliklerin, Hamilton’ın aracının yararına olacağını düşünüyor.

Bu konuda Brundle, “Pist, dramatik şekilde değişti. Red Bull geçen sene burayı domine etti. Ancak Lewis’in de o dönemde COVID’den yeni kurtulduğunu ve tam formunda olmadığını da hatırlamak gerek. Ve Max rahatça kazandı.”

“Pist oldukça değişti, çok daha hızlı hale geldi. Yaklaşık 11 saniye daha hızlı oldu.”

“Yüksek hızlı pistler konusunda, Mercedes’in üstünlüğü var gibi görünüyor.”

“Bu yüzden önümüzdeki iki yarışta Mercedes’in kendine güvendiğine eminim.” dedi.