Norris, İngiltere'den Monako'ya taşınıyor

Genç İngiliz, vergi cennetin Monako'da parasal faydalarına rağmen diğer F1 sürücülerine katılmaya uzun süredir direniyordu ve Woking'deki McLaren fabrikasının yakınında yaşamaya kararlıydı.

Ancak Norris, yarış dünyasında kendine daha fazla yer edindikten ve bu yılın başlarında McLaren sözleşmesini uzattıktan sonra değişiklik yapmak için mükemmel bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Norris, "Açıkçası bu pek çok sürücünün yapmak istediği bir şey ve özellikle yarışların nasıl olduğuna bakılırsa, diğer sürücüler için işlerin ne kadar çabuk yokuş aşağı gidebileceğini gördük."

"Geleceğimi düşünmek zorundayım." dedi.

Monako, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve Daniel Ricciardo gibi birçok F1 sürücüsüne ev sahipliği yapıyor.

Norris, kariyerinin başlarında McLaren'a yakın olmak için İngiltere'de kalmasının önemli olduğunu ancak şimdi böyle bir yakınlığın gerekli olmadığını söyledi.

Grand prix yarışlarında üçüncü sezonunun sonuna gelirken, uzaktan çalışabileceği bir aşamaya geldiğini düşünüyor.

Norris, "İstediğim zaman oraya giderek, kendime ve kariyerime katacağım çok şey vardı."

"Ne zaman kötü bir hafta sonu geçirsem, herhangi bir günde, simülatörde bir şeyler denemek, mühendislerimle konuşmak ve daha fazlası için gidebiliyordum. İngiltere'yi seviyorum. Muhtemelen hâlâ en sevdiğim yer."

"Ailem orada, arkadaşlarım orada. Sanırım birçok kez, benim için eğlence ve keyif almanın, yaptığım şeyden keyif almanın bu tür kararlardan daha öncelikli olduğunu söyledim."

"Yani bu kolay bir karar değil. Bu benim yıllardır düşündüğüm bir şey de değil."

"Bu kararı almak ve oraya taşınmaya zaman harcamak için şu anda rahat bir yerde olduğumu hissediyorum. Hâlâ birçok arkadaşımı görebiliyorum ve ailem de ziyarete gelecek."

“Pek çok şey tamamen aynı kalacak. Sadece farklı bir yerde oturuyor olacağım. Belki o kadar çok golf oynayamayacağım, ki bu muhtemelen en büyük dezavantajı olacak. Ancak yakınlarda gidip oynayabileceğim birkaç yer var."

"Yani kolay bir karar değil ama yine de bu bir yaşam kararı ve birçok şeye etki ediyor.” dedi.

Monako limanı Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris, taşınma kararının arkasındaki finansal motivasyonu saklamıyor olsa da, bu yüzden eleştiri alacağının da farkında.

"Elbette bazı eleştiriler olacak."

“Ancak insanlar hayatta para için birçok şey yapıyor. Bu da bunlardan sadece biri."

Aynı zamanda, fanlarıyla internet üzerinde iletişimde kalmaya devam edeceği konusunda da net.

"Hâlâ Twitch ve benzeri yerlerde yayın yapabilirim."

"Fanlarla olan iletişimim hiç değişmeyecek. Max da birkaç yayın yaptı, bu yüzden o tarafı değişmeyecek."

“Günlük hayatta yaptığım her şeyin tamamen aynı olacağını düşünüyorum. McLaren'da geçirdiğim günler ve daha birçok şey, yeni kurallar yüzünden geçen seneye göre muhtemelen daha fazla olacak."