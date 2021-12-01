Alonso: "Suudi Arabistan GP'de sürprizler olabilir"

Fernando Alonso, son yarış Katar GP'ye damgasını vuran isimlerin başında geliyordu. İspanyol pilot, yarışta güçlü bir performans ortaya koydu ve damalı bayrağı üçüncü sırada görüp, 2014 Macaristan'dan sonra ilk podyumunu aldı.

Alonso, Suudi Arabistan GP öncesi şöyle dedi: "Katar'da podyuma çıkmak inanılmazdı. Takım bu sonucu hak etti ve cuma gününden, pazar gününe kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Yarışa çok iyi başladık ve pozisyonlar yerine oturduktan sonra Sergio ile mücadeleye giriştik."

"Pit stoplardan stratejiye ve pistte aslanlar gibi savaşan Esteban'a kadar herkes rolünü mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Üçüncü sırayı garantilemek için deli gibi zorladık."

"Tekrar podyuma çıkmak adına çok uzun bir bekleyiş oldu, son podyum 2014 Macaristan'dı. Bu yüzden tekrar podyumda olmak çok güzel bir histi."

"Alpine ile bunu ilk kez tattım ve umarım son iki yarış ve gelecek yıl için kullanabileceğimiz bir deneyimdir. Ayrıca takımlar şampiyonasında verdiğimiz beşincilik savaşı için de çok önemliydi."

"Şimdi Cidde'ye gidiyoruz ve griddeki herkes için yeni bir deneyim olacak. Takımla beraber baktığım ve analiz ettiğim kadarıyla, çok hızlı bir pist olacak. Henüz karşılaştırma yapabilir miyiz emin değilim, belki Cuma'dan sonra biraz sürüş yaptıktan sonra, bir şeyler diyebilirim."

"Her yeni pistte olduğu gibi, burası için de iyi şekilde hazırlanmalı ve her ayrıntıya bakmalıyız. Bu yıl zaten birkaç yeni piste gittik, bu yüzden nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair bir iyi fikrimiz var ancak yeni bir pist birçok sürpriz ortaya çıkarabilir."

"Ne olabileceğini asla bilemezsiniz. Umarım bir başka güçlü hafta sonu daha olur."

Esteban Ocon, Alpine A521, arrives on the grid Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Öte yandan takımın diğer pilotu Esteban Ocon da Suudi Arabistan GP öncesi pozitif konuştu.

"Katar'da takımın güçlü performansına katkıda bulunduğum için çok mutlu oldum. Fernando'yu da podyumda görmek harikaydı. Bu sezon mükemmeldi ve onun takım arkadaşı olup, bu güzel sonuçlar için onunla çalışmak benim için bir keyifti."

"Yine de net olan bir şey var ki o da Abu Dhabi'de damalı bayrak çıkana kadar sezonun bitmeyeceği. Şampiyonada beşinci olmak adına kendimizi güçlü bir konuma getirdik ancak tek bir yarıştan sonra bile her şeyin olabileceğini biliyoruz ve her fırsatı değerlendirmeye hazır olacağız."

"Hem takım hem de ben, önümüzdeki iki yarışı çifte puanla tamamlamak için son derece motiveyiz."

"Şimdi Suudi Arabistan'a ilk kez gitmek ve yeni pisti keşfetmek ilginç olacak. Geçen sefer Katar'da da yaptığımız şekilde, yeni bir pisti öğrenmek her zaman heyecan verici bir deneyimdir. Umarım Cidde bizim için Losail kadar iyi olur ve rekabetçi olabiliriz."

"Hazırlık, yeni yerlerde hızlı gitmek için kilit öneme sahiptir. Çocuklar simülasyon çalışması yapmak ve her şeyi olabildiğince iyi anlamak için çok çalıştılar. Ayrıca simülatörde iyi bir gün geçirdik, bu yüzden bu hafta oraya gittiğimiz zaman herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağız."

"Bu tür çılgın pistleri seviyorum; tıpkı Bakü gibi. Her şeyi sınırlarına kadar zorluyor ve bence eğlenceli olacak."

"Çok sayıda şikan ve birbiri ardına gelen hızlı virajlarla son derece yüksek hızlara çıkılacak ve dinlenmek için çok az yer olacak. Bu kadar çok viraj olması, mühendislerin aracı bu kadar çok talebe göre en iyi şekilde ayarlaması konusunda önemli bir zorluk olacak."

"Aynı zamanda uzun bir tur var, bu yüzden bizim için fiziksel anlamda zor olacak ve yarış sırasında odaklanmamız gerekecek."