Brundle: "F1 sprint yarışları yeni düzenlemeler nedeniyle eskisi kadar zor değil"

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Formula 1'de sprint yarışları, Formula 1 yönetimi tarafından epey popüler olarak görülse de, taraftarlardan aynı ilgiyi ve desteği görmüş değil.

F1 yönetimi, sıralama turlarını cuma günü gerçekleştirmenin cumartesi günü kısa bir yarış yapıp, pazar günü ana yarışı düzenlemenin taraftarların ilgisini artıracağını ve hafta sonunun daha dolu geçeceğini düşünüyor. Bunu geçen yıl üç yarışta denediler ve bu yıl da yine üç yarışta bu formatın kullanılmasına karar verildi.

Taraftarlar, bu formattan pek zevk almış gibi görünmese de Formula 1 yorumcusu Martin Brundle, antrenman seansları yerine bir sprint yarışını izlemeyi tercih edeceğini ancak formatın henüz en iyi hale getirilmediğini dile getirdi.

Brundle, şöyle dedi: "Cumartesi günkü sprint yarışı tam anlamıyla heyecan verici değildi ama yine de antrenman turlarından daha ilginçti."

"Sergio Perez gibi sürücülere, pist sınırını ihlal ettikleri için ceza aldıkları sıralama turlarından sonra hasarı sınırlama şansı verdi. Öte yandan Fernando Alonso, aracında yaşadığı sorun nedeniyle start alamadı ve bu da onu pazar günkü yarış için en geriye düşürdü."

"Sprint yarışları, başarı balastı veya ters gridi gibi ek yapay önlemler olmaksızın pazar günkü yarış için bir risk ve öngörülemezlik unsuru taşıyor."

"Sürücüler şimdi birbirlerini daha iyi takip edebiliyorlar ve geçişler daha kolay hale gelmiş durumda, bundan ötürü konsept eskisi kadar zor değil."

Brundle, gelecek yıl sprint yarışı sayısını altıya çıkmasını bekliyor.

"Sprint yarışlarını beğenseniz de beğenmeseniz de gelecek yıl altı tane göreceğiz gibi görünüyor. Yani beklenen 24 yarışın dörtte birinde bu format kullanılacak. Bu, 30 grid startı olacağı anlamına geliyor ayrıca herhangi bir kırmızı bayrak sonrası yeniden başlangıç olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor."

"Kısacası araçların kalkış sistemleri ve sürücülerin ilk birkaç virajda olaylardan uzak durma yetenekleri önemli olacak."