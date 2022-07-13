Palou, Ganassi'nin açıklamasına rağmen 2023 için McLaren ile anlaştı!

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Chip Ganassi Racing, salı akşamı yapılan duyuruyla Alex Palou'nun sözleşmesinde yer alan opsiyonun kullanıldığını ve bu sayede gelecek yıl takımda kalacağını açıkladı.

Fakat Palou, bu açıklamayı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla reddetti ve şöyle dedi: "Chip Ganassi Racing'in basın aracılığıyla benim onayım olmadan 2023'te Ganassi için yarışacağım belirten bir basın açıklaması yayınladığını öğrendim."

"Daha da şaşırtıcı olanı taraf, basın bülteninde benim olmayan bir alıntı kullanılmasıydı. Basın açıklaması için onay vermedim, alıntıyı da ben vermedim. Kısa bir süre önce Ganassi'ye kişisel nedenlerden dolayı bu sezondan sonra takımda kalmayacağımı bildirmiştim."

"Bu öğleden sonraki talihsiz konulara rağmen, sezonun geri kalanını sabırsızlıkla bekliyorum ve Ganassi ile en iyisini başarmak istiyorum."



Palou'nun açıklamasından kısa bir süre sonra McLaren tarafından açıklama geldi ve kendisiyle 2023 için anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Palou'nun 2023 yılında McLaren için yarışacağı doğrulanırken, tam kadronun ilerleyen vakitte duyurulacağı belirtti.

Dikkat çekici şekilde Palou'nun Arrow McLaren SP ile olan anlaşması, IndyCar hesabından değil, McLaren'ın F1 hesabından yapıldı.

McLaren'ın basın açıklamasında Palou'nun gelecek sezon IndyCar'da yarışacağı belirtilmedi fakat IndyCar ekibinde Pato O'Ward ve Alexander Rossi'ye katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Felix Rosenqvist ise McLaren Racing bünyesinde kalacak fakat artık IndyCar'da değil, İngiliz ekibin Formula E ekibinde yer alacak.

Palou, anlaşma kapsamında gelecek yıl F1 testi de yapacak.

Açıklamaya göre İspanyol sürücü, 2021 MCL35M'in direksiyonuna geçecek ve burada Pato O'Ward ile Colton Herta'ya katılacak.

Palou, sezonu Chip Ganassi takımıyla tamamlayacak. Şu anda şampiyonayı takım arkadaşı ve şampiyona lideri Marcus Ericsson'un 35 puan ardında dördüncü sırada götürüyor.