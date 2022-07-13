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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hakkinen: "Leclerc, Verstappen'in yarış dışı kalmasını ummalı"

Mika Hakkinen'e göre Charles Leclerc, şampiyonluk savaşına tam anlamıyla dönebilmek adına Max Verstappen'in yarış dışı kalmasına ihtiyaç duyuyor.

Casper Bekking
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Hakkinen: "Leclerc, Verstappen'in yarış dışı kalmasını ummalı"
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Ferrari için nispeten iyi bir dönem oluyor çünkü son sekiz günde iki yarış kazanmayı başardılar. Carlos Sainz, Silverstone'da kazanırken, takım arkadaşı Charles Leclerc de Red Bull Ring'de zafere ulaştı.

Yine de Maranello merkezli takımın geliştirmesi gereken pek çok nokta var. İngiltere'de takım, Leclerc ile stratejik anlamda önemli bir hata yaparken, Avusturya'da Sainz motor sorunu yaşadı.

Hakkinen'in Ferrari'nin dayanıklılık sorunları hakkında şüpheleri var ve bunun dünya şampiyonluğu savaşında belirleyici bir rol oynamamasını umuyor.

Hakkinen şöyle dedi: "Carlos'un yaşadığı motor sorunu, Ferrari'nin dayanıklılık anlamında yapacak daha çok işi olduğunu gösteriyor."

"Onların sorunun tam olarak nerede olduğunu bildiklerine inanıyorum fakat Charles, Max'le arasındaki farkı kapatmak istiyorsa bu tür sorunları göze alamaz."

"Hatta şampiyonadaki puan farkını gerçekten kapatmak için Max'in finiş görmemesini ummalı."

"Ferrari'nin bu tür stratejilere ihtiyacı var"

Bu yıl Ferrari'nin tek problemi dayanıklılık değil çünkü takım strateji tarafında da ciddi problemlerle boğuşuyor.

Hakkinen, bu konuda şöyle diyor: "Max sprint yarışını kazanıp pole pozisyonunu almış olsa da, Charles aracının Pazar günü galibiyet için yarışacak hıza sahip olduğunu zaten görebiliyordu."

"Hatta bunu takım radyosunda bile söyledi! Max güçlü başladı ama Charles mesafeyi korudu  ve Max arka lastikleriyle ilgili sorun  yaşamaya başladığı vakit onu oldukça kolay şekilde geçmeyi başardı."

"Ferrari'nin yarış stratejisi bu yıl zaten bazı sorunlara yol açtı fakat bu sefer öyle değildi. Max'in çift pit stop stratejisine geçtiğini gördüklerinde, buna yanıt verdiler ancak pit stopları epey geç yaptılar ve her zaman güçlü bir lastik avantajına sahip oldular."

"Bu, Ferrari'nin Red Bull'a meydan okumaya devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu türden bir strateji."

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