Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Postponed
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
210 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Brown: "McLaren, F1'den ödeme almadı"

paylaşım
yorumlar
Brown: "McLaren, F1'den ödeme almadı"
Ekleyen:
, Editör
30 Nis 2020 12:51

McLaren CEO'su Zak Brown, Woking merkezli takımın Liberty Media'dan herhangi bir ön ödeme almadığını açıkladı.

Amerikalı CEO, alınan bu çözüm ile beraber takımların ne kadar zorlandığının göz önüne çıktığını belirtti. Woking merkezli takım, Formula 1'in televizyon gelirlerine en çok dayanak sağlayan markaların başında geliyor.

İngiltere hükumetinin sağladığı ERTE programı sayesinde McLaren çalışanlarının çoğu, koronavirüs sebebiyle maaşlarının %80'ini İngiliz hükumetinden alırken Carlos Sainz ve Lando Norris, iş arkadaşlarının ödemelerine yardımcı olmak için maaşlarında kesintiye gittiler. 

Alman Motorsport-Total.com'a konuşan Brown şunları söyledi: "F1 tarafından herhangi bir avans veya özel ödeme yapılmadı. E-postalarımı daha kontrol edemedim, ancak orada bir şey olduğunu pek zannetmiyorum."

"Tüm takımlara verilen toplam ücret 1 milyar dolar civarıydı. Bu kaybetmek için büyük bir para. Eğer yarışmaya başlamazsak, azalan gelirimizi artırmak için çözümler bulmamız gerekecek."

Brown, ekiplere ödeme yapmak için alınan bu önlemin bazı takımlarda olan finansal aciliyetin bir işareti olduğuna inanıyor.

Brown açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bu çözüm aslında takımların ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Olaya müdahale ettikleri ve takımlara yardım ettikleri için çok mutluyum. Ancak bu geçici bir çözüm. Para alan taraf sadece zaman geçirmeye çalışıyor."

2020 Formula 1 sezonunun ne zaman başlayacağı bilinmiyor. An itibariyle yapılan planlamada sezonun kapalı kapılar ardında, Avusturya yarışı ile başlaması planlanıyor. 

Brown ise bu konu hakkında şunları söyledi: "En azından varsayımsal bir senaryoya ihtiyacımız var. Hiçbir şeyi bilmeden hareket ediyoruz. Biz şirket olarak kendimiz için mümkün olan belirli finansal çözümler yarattık, ancak tüm Formula 1 için yarışmaya başlamamak büyük sonuçlara neden olabilir."

Sonraki haber
F1, Sanal Grand Prix'ye katılacak isimleri açıkladı, Sainz ve Norris yarışmayacak

Önceki haber

F1, Sanal Grand Prix'ye katılacak isimleri açıkladı, Sainz ve Norris yarışmayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
56 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Top 10: Formula 1'de son turda yaşanan hayal kırıklıkları

2
eSpor

F1, Sanal Grand Prix'ye katılacak isimleri açıkladı, Sainz ve Norris yarışmayacak

1s
3
Formula 1

Ralf Schumacher: "Ferrari esnek olamıyorsa ayrılmalı"

4
Formula 1

Montezemolo: "Ferrari'nin şampiyonluk savaşını son yarışa dahi taşıyamaması üzücü"

5
eSpor

Supercars, Verstappen’in kullandığı eSpor “açığını” yasaklayacak

1s

Son Videolar

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

Brown: "McLaren, F1'den ödeme almadı"
F1

Brown: "McLaren, F1'den ödeme almadı"

F1, Sanal Grand Prix'ye katılacak isimleri açıkladı, Sainz ve Norris yarışmayacak
eSpr

F1, Sanal Grand Prix'ye katılacak isimleri açıkladı, Sainz ve Norris yarışmayacak

Seidl, McLaren'ın "zorunlu izin" kararını açıkladı
F1

Seidl, McLaren'ın "zorunlu izin" kararını açıkladı

Hollanda GP, seyircisiz yarış ihtimalini artık dikkate alıyor
F1

Hollanda GP, seyircisiz yarış ihtimalini artık dikkate alıyor

Top 10: Formula 1'de son turda yaşanan hayal kırıklıkları
F1

Top 10: Formula 1'de son turda yaşanan hayal kırıklıkları

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.