Brown: "McLaren, F1'den ödeme almadı"

Amerikalı CEO, alınan bu çözüm ile beraber takımların ne kadar zorlandığının göz önüne çıktığını belirtti. Woking merkezli takım, Formula 1'in televizyon gelirlerine en çok dayanak sağlayan markaların başında geliyor.

İngiltere hükumetinin sağladığı ERTE programı sayesinde McLaren çalışanlarının çoğu, koronavirüs sebebiyle maaşlarının %80'ini İngiliz hükumetinden alırken Carlos Sainz ve Lando Norris, iş arkadaşlarının ödemelerine yardımcı olmak için maaşlarında kesintiye gittiler.

Alman Motorsport-Total.com'a konuşan Brown şunları söyledi: "F1 tarafından herhangi bir avans veya özel ödeme yapılmadı. E-postalarımı daha kontrol edemedim, ancak orada bir şey olduğunu pek zannetmiyorum."

"Tüm takımlara verilen toplam ücret 1 milyar dolar civarıydı. Bu kaybetmek için büyük bir para. Eğer yarışmaya başlamazsak, azalan gelirimizi artırmak için çözümler bulmamız gerekecek."

Brown, ekiplere ödeme yapmak için alınan bu önlemin bazı takımlarda olan finansal aciliyetin bir işareti olduğuna inanıyor.

Brown açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bu çözüm aslında takımların ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Olaya müdahale ettikleri ve takımlara yardım ettikleri için çok mutluyum. Ancak bu geçici bir çözüm. Para alan taraf sadece zaman geçirmeye çalışıyor."

2020 Formula 1 sezonunun ne zaman başlayacağı bilinmiyor. An itibariyle yapılan planlamada sezonun kapalı kapılar ardında, Avusturya yarışı ile başlaması planlanıyor.

Brown ise bu konu hakkında şunları söyledi: "En azından varsayımsal bir senaryoya ihtiyacımız var. Hiçbir şeyi bilmeden hareket ediyoruz. Biz şirket olarak kendimiz için mümkün olan belirli finansal çözümler yarattık, ancak tüm Formula 1 için yarışmaya başlamamak büyük sonuçlara neden olabilir."