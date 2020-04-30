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Formula 1 / Son dakika

Seidl, McLaren'ın "zorunlu izin" kararını açıkladı

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Seidl, McLaren'ın "zorunlu izin" kararını açıkladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Nis 2020 09:47

McLaren Formula 1 takım patronu Andreas Seidl, devam etmekte olan COVID-19 pandemisinin ortasında takım üyelerini zorunlu izne çıkarmanın kolay bir karar olmadığını söyledi ve durumu açıkladı.

McLaren, Nisan ayının başında, krizin olası maddi etkilerini en aza indirmek amacıyla İngiltere hükümetinin programı kapsamında çalışanlarını zorunlu izne çıkaracağını açıklamıştı.

Program kapsamında hükümet, bu çalışanlarının ücretinin %80'ine kadarki kısmını ödüyor ve işlerinin uzun vadede korunmasını sağlıyor.

McLaren ayrıca takım sürücüleri Carlos Sainz ve Lando Norris'e ek olarak Zak Brown da dahil olmak üzere kıdemli ekip üyelerinin ücretinde kesinti yaptı.

Haas, Racing Point, Renault ve Williams da benzer bir yolu seçtiler ve personelinin bazılarını ücretsiz izne çıkarırken, bazılarının maaşını büyük oranda azalttılar.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, krizin ekonomik etkileri konusundaki belirsizlik nedeniyle bunu yapmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.

Seidl, "Durum hâlâ net değil ve bu krizin finansal etkisinin ne olacağını bilmek imkansız."

"Şu anda yarışamayacağımızı biliyoruz. Bu yıl gelir kaybı yaşayacağımızı biliyoruz. Bu yüzden  çalışanlarımızı ve takımı koruduğumuzdan emin olmak ve bu kriz bittikten sonra, mümkün olan en iyi şekilde yeniden başlayabilecek bir konumda olabilmek için farklı önlemler almamız gerekiyordu."

"Bu önlemlerden birisi çalışanlarımızı zorunlu izne çıkarmaktı, ki bu benim için iş hayatımda almam gereken en zor kararlardan ya da uyguladığım en zor kararlardan biriydi. Bu doğrultuda çalışanlarımızı zorunlu izne çıkarmalı ve maaş kesintisi yapmalıydık." 

"Ama yine de, Zak ile birlikte, takımı mümkün olduğunca iyi şekilde koruduğumuzdan emin olmak için aldığımız bir karardı."

Şu anda takımın Woking fabrikasında sadece 'Project Pitlane' programına atanan ve COVID-19 hastalarına yardımcı olacak solunum cihazı üreten personel çalışıyor.

Bu, takımın yeni simülatör hazırlıklarını da etkileyen bir durum.

Seidl, "Solunum cihazı üretimi dışında tüm fabrika şu anda tam olarak kapanmış durumda, bu da altyapı projelerinin beklemede olduğu anlamına geliyor."

"Yeniden başladıktan sonra, bu projede bizimle birlikte çalışan tüm şirketlerimiz ve tedarikçilerimizle  gecikmelerin ne kadar büyük olacağını görmemiz gerekiyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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