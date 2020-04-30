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Formula 1 / Son dakika

Macaristan, yarışı 2 Ağustos’ta yapmak istiyor

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Macaristan, yarışı 2 Ağustos’ta yapmak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Nis 2020 15:41

Macaristan Grand Prix’si organizasyonu, yarışı önceden belirlenen tarih olan 2 Ağustos’ta yapmakta ısrarcı ve yarışı düzenlemek için tüm seçeneklere açık olduklarını belirttiler.

Budapeşte’deki Hungaroring pisti, sezonun neredeyse yarısının ertelenmesiyle birlikte şu anda, Avusturya ve İngiltere’de planlanan çifte yarışlardan sonra 2020 takvimindeki üçüncü hafta sonu konumunda.

Hungaroring Sport Ltd. CEO’su Zsolt Gyulay, hükümetin bu yarışa tam destek verdiğini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Gyulay, “Hak sahipleriyle her gün temas halindeyiz. Liberty, tüm çözümlere açık olduğumuzun ve yarışı düzenlemek istediğimizin farkında. Durum, bizim kontrolümüzün ötesinde ve ülkenin içinde bulunduğu duruma bağlı.”

“Önlemlerin gevşetilmesini ve hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Avusturya ve İngiltere gibi biz de sezona başlamayı istiyoruz.”

“Seyircisiz yarış seçeneği hakkında konuştuk. Ancak bu konudaki protokol, Avusturya için hâlâ gelişim halinde. Eğer bu konu çözülürse, kesinlikle kurallara uyacağız.”

“Bu elbette, hükümetin belirlediği kurallara da bağlı. Ancak kesin olan bir şey var. Macaristan Grand Prix’sinin organize edilmesi, hem hükümet hem de Hungaroring için çok önemli.”

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“Takvimde alternatif bir tarihte yarışımızı yapma planı henüz yok.”

 “Seyirciler konusunda iki seçenek var. Birincisi, Avusturya gibi yarışı seyircisiz yapmak. Bu, organizatör için büyük bir kayıp demek.”

“İkincisi ise, yarışı seyircili yapmak. Bu konuda 35 yıllık bir tecrübemiz var. Geçen sene, seyirci rekorunu kırdık ve ön siparişle satılan biletlere bakarsak, bu sene de benzer seyirci sayısı bekliyorduk.”

“Elbette, koronavirüs salgını başladıktan sonra bilet satışları durdu ve yeni duruma adapte olmamız gerek. Pist kullanımı askıya alınmış olsa da, Macaristan GP’yi 2 Ağustos’ta yapmaya hazırlandığımız için pistin bakımını yapmaya devam ediyoruz.”

“Çift yarış yapma konusunu konuşmak için çok erken, çünkü görüşmeler henüz o noktaya gelmedi. Pist, art arda iki yarış düzenlemeye uygun. Ve eğer takımlar Macaristan’da iki hafta geçirirse, ülke de turistik ve ekonomik açıdan bundan faydalanır.” ifadelerini kullandı.

Pist, bu seneki yarış için yeni bir yarış kontrol ve pit kompleksi inşa edecekti. Ancak bu planlar ertelendi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Adam Cooper

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