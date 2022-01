Brown: "Hamilton emekli olursa şoke olmam"

37 yaşındaki Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananlar ve sonrasında şampiyonluğu kaybetmesinin ardından sessizliğe büründü.

İngiliz sürücü, Michael Masi'nin aldığı kararlardan memnun değildi ve basın karşısına çıkmadığı gibi, sosyal medya hesaplarını kullanmayı da bıraktı.

Bazıları emekli olacağını düşünüyor ve Mercedes patronu Toto Wolff da devam etmesini umuyor.

Fakat McLaren CEO'su Zak Brown, Hamilton emekli olursa şaşırmayacağını çünkü yaşadığı şeylerin hiç de kolay olmadığını belirtti.

Brown "Açıkçası eğer emekli olursa şoke olmam. Bu yüzden kimsenin geri dönüşünü garanti edebileceğini düşünmüyorum."

"Şahsi görüşüm [geri dönecek] ama onun hayal kırıklığını ve öfkesini hafife almamalı ya da küçümsememeliyiz."

"Belki de henüz kararını vermemiştir ve yaptığı şey, bu kararı almak için zaman ayırmaktır. Çünkü bir karar verdiyseniz, vermişsinizdir. Sonrasında geri dönüşü olmaz."

"Böyle bir ihtimali reddedemeyiz. Şahsen hâlâ yarışmak için yanıp tutuştuğunu düşünüyorum ve sonuçta kararını yönlendirecek şey bu olacak." dedi.

Brown, Hamilton'ın performansının zirvesinde olduğunu ve savaşçı ruhunun, pes etmesine izin vermeyeceğini söylüyor.

"Tabii ki çok kızgın fakat yarış pilotları, yarışmak isterler ve o, performansının zirvesinde."

"O bir savaşçı ve geri gelip sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanmak isteyecek."

"Eğer bir şeyin fişini çekiyorsanız, çekmişsinizdir ve bunu yapmaya hazır olduğunu sanmıyorum."

"Emekli olmaya hazır olduğunu düşünmüyorum. Bir olayın onu emekliliğe sokmasına izin vereceğini sanmıyorum."

Abu Dhabi'de yaşananlarla ilgili Brown, "Tahmin edebileceğiniz üzere bitime beş tur vardı ve Masi'nin üzerindeki baskı muazzamdı."

"Hakemin kulağında, bu tarz sürekli konuşan insanlara sahip olmak kolay değil, bu tarz (Wolff ve Horner'ın konuşmaları) konuşmalar karar vermeyi çok zorlaştırıyor. Mikrofonun açık olması TV için iyi bir şey ama belki de doğru olmayan kararlar almaya itti."

"Yaşananların bir daha olmaması için harekete geçildiğini göstermeleri gerekiyor ama bunun kötü niyetli bir karar olduğunu düşünmüyorum."

"Potansiyel olarak farklı bir karar verilebilir miydi? Evet, verebilirdi."

"Şimdi FIA'nın ne yapacağını görmek istiyorum ama bunun kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates after the race with a Union flag

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images