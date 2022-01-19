Audi ile görüşen McLaren, Mercedes ile devam etmeye sıcak bakıyor

Geride kalan süre zarfında Volkswagen Grubu'nun Formula 1'e girmeyi planladığı yönünde çok sayıda söylenti vardı ve özellikle Audi'nin spora gireceği neredeyse garanti gibi görünüyor.

Alman otomobil devinin F1'e motor tedarikçisi olarak girmesi ve büyük takımlardan birine motor sağlaması bekleniyor.

Bunun için en ideal taraf McLaren olabilir. Hatta pek çok kaynak Audi'nin McLaren'ın otomobil ve motor sporları departmanının Audi tarafından satın alınacağını iddia ediyor.

Audi'nin spora girmesi halinde McLaren'la, Porsche'nin ise Red Bull veya Williams ile işbirliği yapacağı belirtiliyor.

Fakat McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Audi ile görüştüklerini doğrulasa da, somut bir şey olmadığını belirtti.

Brown, "Onların (Volkswagen Grubu) Porsche tarafında Red Bull ile bir şeyler yapacaklarını duydum."

"Farklı takımlardan birçok insanla görüştüklerini düşünüyorum ve tahmin edersiniz ki bizim de bazı görüşmelerimiz oldu. Fakat kısa ve orta vadede, bulunduğumuz yerden çok memnunuz."

"Spora girecekler mi henüz belli değil, bekleyip bunun olup olmayacağını göreceğiz. Henüz spora girecekleri kesin değil."

"Eğer gireceklerse, o zaman bu dönem için Mercedes'le sözleşmemiz var ve doğal olarak nerede olduğumuzu, kimin sporda yer aldığını değerlendireceğiz."

"Zamanı gelince de, 2026'da ne yapacağımıza karar vereceğiz." dedi.

Genel görüş McLaren'ın bir müşteri motoruyla şampiyon olamayacağı yönünde. Hatta Ron Dennis de sırf bu sebeple 2014 sonrasında Honda motoruna geçmişti.

Bu konuda Brown, "Mercedes ile şampiyon olma şansımız olduğunu düşünüyorum."

"Uzun zamandır, fabrika ekibi olmayan bir takımın kazanamayacağına dair ciddi bir görüş var. Fakat bence öyle değil."

"Mercedes'in bize, kullandığı motorların tıpatıp aynısını sağladığına eminim. Aksini ortaya koyacak hiçbir kanıtımız yok."

"Güç ünitesinin doğasını daha iyi anlıyorlar, parametreleri daha erken öğreniyorlar ve bu parametreleri aracı tasarlarken kullanıyorlar, ki bunlar açık bir avantaj fakat güç açısından motorlarımız tamamen aynı.”

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images