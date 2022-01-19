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Albon, Verstappen'in zihinsel gücüne şapka çıkarıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Williams pilotu Alex Albon, Red Bull pilotu Max Verstappen'in zihinsel yeteneğine hayran kaldığını söyledi.

Albon, Verstappen'in zihinsel gücüne şapka çıkarıyor

Max Verstappen, 2021 yılında kariyerinin ilk şampiyonluk mücadelesi vermesine rağmen yıl boyunca zihinsel açıdan oldukça iyi durumdaydı.

Yoğun baskıya, eleştirilere ve zaman zaman şampiyonada zorlu durumlarla karşılaşmasına rağmen Verstappen, aracının hasar aldığı Macaristan hariç finiş gördüğü tüm yarışları ilk ikiye girdi.

Hollandalı pilotu Red Bull'da yakından takip eden eski takım arkadaşı Alex Albon, genç sürücünün zihinsel gücüne hayran kaldığını gizlemedi.

Yılı Red Bull'un yedek pilotu olarak geçiren Albon, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Beni en çok şaşırtan şey Max'in umursamama yeteneğiydi. Bundan ilham alıyorum çünkü onun kadar ilgi odağıyken bunu yapmak kolay değil."

"Zihinsel olarak Max, gerçekten inanılmaz birisi. Yaptığı tek şey aracı kullanmak ve sonuçları ya da halihazırda devam eden başka bir şeyi düşünmüyor."

"Odaklandığı  tek şey aracı sürmek. Eğer Lewis'in arkasında bitiriyorsa 'tamam, boşver, öyle olsun' diyor. Eğer yarışa liderlik ediyorsa veya kazanıyorsa o zaman 'tamam, bunun bir önemi yok' diyor."

"Basın sürekli olarak bir olayla alakalı kendisinden cevap almaya çalışıyorsa yine aynı şeyi yapıyor."

"Açıkçası buna gerçekten hayran kaldım çünkü tüm gözler bu derecede kendisine çevrilmişken bu şekilde davranması kolay değil ve bunu, Formula 1'de hayal edilebilecek en yoğun şampiyonluk mücadelesinde yaptı."

"Bu noktaya gelebilmek şaşırtıcı ve Max her şeyi sonuna kadar hak etti." 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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