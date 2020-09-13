Bottas, yeniden start kazasında suçlu hissetmiyor

Yarışın ilk turunda yaşanan kazaların ardından piste giren güvenlik aracı, 8. turun sonunda çıktı ve yarış yeniden başladı. Ancak Bottas'ın yarışı başlatmaya çalıştığı esnada arka bölümde 4 aracın karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı.

Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi ve Carlos Sainz, Bottas'tan erken bir şekilde hızlanmalarının ardından birbirlerine çarptılar.

Bottas, güvenlik aracının çekilmesinin ardından yeniden başlama çizgisine kadar yavaş ve zigzaglar çizerek geldi ve oldukça geç hızlandı. Bottas, kurallar dahilinde hareket ettiğini söyledi.

Bottas, "Kontrol çizgisinden itibaren yarışmamıza izin veriliyor ve bu kural bir süredir var."

"Bu sene farklı olan şey, güvenlik aracının ışıklarını çok geç söndürmesi. Bu yüzden çok geç fark açabiliyorsunuz."

"Ancak liderseniz, şansınızı kullanmak istiyorsunuz. Bu yüzden suçlanmamalıyım. Herkes her konuda istediği gibi bakabilir. Hızlanana kadar istikrarlı bir hızda geldim."

"Evet, geç hızlandım ancak kontrol çizgisinden itibaren yarışa başladık. Ondan öncesinde değil. Arkada kaza yapanlar, aynalarına bakabilirler. Bu konuda sızlanmanın bir manası yok." dedi.

Slider Liste The Safety Car Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 1 / 11 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images The Safety Car Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 2 / 11 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 3 / 11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 4 / 11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, in the pits 5 / 11 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, makes a stop 6 / 11 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lance Stroll, Racing Point RP20 and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 battle at the restart 7 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lance Stroll, Racing Point RP20, and the rest of the field at the restart 8 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Lance Stroll, Racing Point RP20, and the rest of the field at the start 9 / 11 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 10 / 11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lance Stroll, Racing Point RP20, and the rest of the field at the restart 11 / 11 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bottas, kurallara dikkat çekti ve lider pilotların geç bir şekilde hızlanabileceklerini söyledi.

Bottas, "Güvenlik aracıyla ilgili kim karar veriyor bilmiyorum ancak ışıkları çok geç söndürerek, şovu iyileştirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden erkenden fark açamıyorsunuz. Yarış başlamadan önce sadece bir viraj kalıyor."

"Bunu yapmak doğru ve güvenli mi bunu düşünebilirler." dedi.

Hamilton: "Bottas yanlış bir şey yapmadı"

Bottas'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton da Fin sürücüyü savundu ve onun yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

Hamilton, "Açıkçası bu Valtteri'nin değil, kural koyucuların hatası."

"Yarışları daha heyecanlı yapmaya çalışıyorlar ancak sonunda bugün de gördüğünüz üzere insanları risk altına sokuyorlar. Muhtemelen bunu yeniden düşünebilirler."

"Güvenlik aracı ışıklarını geç kapatıyorlar ve biz orada pozisyon mücadelesi veriyoruz."

"Onlar yarışı heyecanlı kılmaya çalışıyorlar ancak bugün biraz sınırları aştılar. Bottas, herkesin yapacağı şeyi yaptı." dedi.