Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Vettel: "Beklediğimizden daha kötü bir yarış geçirdik"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Beklediğimizden daha kötü bir yarış geçirdik"
Ekleyen:
, Editör

Scuderia Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Toskana Grand Prix'sinde beklentilerinden daha düşük bir yarış temposuna sahip olduklarını söyledi.

Yarışa 14. sıradan başlayan Sebastian Vettel, 12 aracın tamamladığı yarışta 10. oldu ve günün son puanını aldı. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise, ilk kırmızı bayrak sonrası üçüncü başladığı yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Sezona yaptığı kötü başlangıcın yanında, son birkaç yarışta iyice tempo kaybı yaşayan İtalyan takım, büyük bir medya baskısı ve taraftar eleştirisi ile karşı karşıya.

Alman pilot Sebastian Vettel, yarışı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Bir gün boyunca hiç bu kadar start almam gerekmemişti, normalde sadece bir kere start almam gerekiyordu."

"Bu kuralın büyük bir taraftarı değilim çünkü eğer pistin sağ tarafındaysanız, pistin kirli tarafına göre çok büyük bir avantaja sahipsiniz. Bunu Monza'da gördük, yarış boyunca pistin kirli tarafındaki lastik parçası sayısı artıyor ve bu adil bir şey değil."

"Bence geçiş yapabilen araçlar yaratmaya odaklanmalıyız, her şeyi piyangoya koymaya değil. Her neyse, bu kural bizim için büyük bir fark yaratmadı. Puan almak için çok savaştık ve her şeyi denedik. Sonda, Kimi'ye karşı karşıya geldik ancak elimizden geleni yaptık."

Yarış temposunda bir düşüş yaşayıp yaşamadıkları sorusunu yanıtlayan Vettel şunları söyledi: "Kesinlikle yaşadık, yeterince hızlı değildik."

"Neden, her zaman sorulması gereken iyi bir soru ve cevaplanması da zor bir soru. Bunun birden fazla nedeni var, aracımızın yeterince iyi olmadığını bildiğimiz kesin, ancak bugün daha iyi bir yarış temposuna sahip olmayı bekliyorduk, bu yüzden bir takım incelemeler yapmamız gerekecek."

Sezonun bitimine 8 yarış kala araçtan daha iyi bir hissiyat yakalamalarının mümkün olup olmadığı sorusuna cevap veren Vettel şunları söyledi: "Pek çok farklı şeyi deniyorum ve hâlâ öğrenebileceğim şeyler var, sonuç olarak büyük bir fark yaratmak kesinlikle zor olacak olsa da hâlâ bir şeyler öğrenebilirim, bu yüzden işime yarayacak bir şeyler olduğuna inanıyorum."

 

Russell: "Yarış yanlış zamanda elimizden kayıp gitti"

Önceki haber

Russell: "Yarış yanlış zamanda elimizden kayıp gitti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Vettel: "Beklediğimizden daha kötü bir yarış geçirdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Beklediğimizden daha kötü bir yarış geçirdik"

Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Mugello'daki start kazasından ötürü 12 sürücü uyarı aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mugello'daki start kazasından ötürü 12 sürücü uyarı aldı

Son Haberler

Bottas, yeniden start kazasında suçlu hissetmiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, yeniden start kazasında suçlu hissetmiyor

Vettel: "Beklediğimizden daha kötü bir yarış geçirdik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Beklediğimizden daha kötü bir yarış geçirdik"

Russell: "Yarış yanlış zamanda elimizden kayıp gitti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Yarış yanlış zamanda elimizden kayıp gitti"

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

2
Formula 1

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"

1s
3
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

4
Formula 1

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"

3s
5
Formula 1

Vettel: "Beklediğimizden daha kötü bir yarış geçirdik"

30dk

Son Haberler

Vettel: "Beklediğimizden daha kötü bir yarış geçirdik"
F1

Vettel: "Beklediğimizden daha kötü bir yarış geçirdik"

Russell: "Yarış yanlış zamanda elimizden kayıp gitti"
F1

Russell: "Yarış yanlış zamanda elimizden kayıp gitti"

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"
F1

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"

Mugello'daki start kazasından ötürü 12 sürücü uyarı aldı
F1

Mugello'daki start kazasından ötürü 12 sürücü uyarı aldı

Hamilton: "Sanki bir günde üç tane yarışa çıkmış gibiydim"
F1

Hamilton: "Sanki bir günde üç tane yarışa çıkmış gibiydim"

Son Videolar

Heroes: Michael Schumacher'in 3. şampiyonluğu - 2000 Japonya GP 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 3. şampiyonluğu - 2000 Japonya GP

2020 Toskana GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

2020 Toskana GP grid pozisyonları

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey 07:32
Formula 1

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması 00:59
Formula 1

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.