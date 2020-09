Vettel: "Beklediğimizden daha kötü bir yarış geçirdik"

Yarışa 14. sıradan başlayan Sebastian Vettel, 12 aracın tamamladığı yarışta 10. oldu ve günün son puanını aldı. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise, ilk kırmızı bayrak sonrası üçüncü başladığı yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Sezona yaptığı kötü başlangıcın yanında, son birkaç yarışta iyice tempo kaybı yaşayan İtalyan takım, büyük bir medya baskısı ve taraftar eleştirisi ile karşı karşıya.

Alman pilot Sebastian Vettel, yarışı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Bir gün boyunca hiç bu kadar start almam gerekmemişti, normalde sadece bir kere start almam gerekiyordu."

"Bu kuralın büyük bir taraftarı değilim çünkü eğer pistin sağ tarafındaysanız, pistin kirli tarafına göre çok büyük bir avantaja sahipsiniz. Bunu Monza'da gördük, yarış boyunca pistin kirli tarafındaki lastik parçası sayısı artıyor ve bu adil bir şey değil."

"Bence geçiş yapabilen araçlar yaratmaya odaklanmalıyız, her şeyi piyangoya koymaya değil. Her neyse, bu kural bizim için büyük bir fark yaratmadı. Puan almak için çok savaştık ve her şeyi denedik. Sonda, Kimi'ye karşı karşıya geldik ancak elimizden geleni yaptık."

Yarış temposunda bir düşüş yaşayıp yaşamadıkları sorusunu yanıtlayan Vettel şunları söyledi: "Kesinlikle yaşadık, yeterince hızlı değildik."

"Neden, her zaman sorulması gereken iyi bir soru ve cevaplanması da zor bir soru. Bunun birden fazla nedeni var, aracımızın yeterince iyi olmadığını bildiğimiz kesin, ancak bugün daha iyi bir yarış temposuna sahip olmayı bekliyorduk, bu yüzden bir takım incelemeler yapmamız gerekecek."

Sezonun bitimine 8 yarış kala araçtan daha iyi bir hissiyat yakalamalarının mümkün olup olmadığı sorusuna cevap veren Vettel şunları söyledi: "Pek çok farklı şeyi deniyorum ve hâlâ öğrenebileceğim şeyler var, sonuç olarak büyük bir fark yaratmak kesinlikle zor olacak olsa da hâlâ bir şeyler öğrenebilirim, bu yüzden işime yarayacak bir şeyler olduğuna inanıyorum."