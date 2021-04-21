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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Russell kazasında Centilmenlik Anlaşması'nı bozmadım"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Valtteri Bottas, Imola kazasından önce George Russell'a karşı yaptığı savunmada, herhangi bir Centilmenlik Anlaşması'nı bozmadığını dile getirdi.

Bottas: "Russell kazasında Centilmenlik Anlaşması'nı bozmadım"

Bottas ve Russell, pazar günkü Emilia Romagna Grand Prix'sinde dokuzunculuk savaşı verirken temas yaşadılar ve kazanın ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Kazanın etkisiyle iki araçta da oldukça büyük bir hasar oluştu, fakat ikili araçlarından sorunsuz şekilde indiler. Bununla beraber her iki sürücü de birbirine karşı son derece öfkeliydi.

Russell olayın hemen ardından Bottas'ın sürücüler arasındaki Centilmen Anlaşmasını bozduğunu iddia etti ve Fin pilotu sert şekilde eleştirdi.

Russell,"Tüm sürücüler olarak kabul ettiğimiz Centilmenlik anlaşmasına göre, DRS ile daha hızlı bir araç yaklaştığında, son anda direksiyonu [onun üzerine} kıramazsınız."

"Bu çok küçük bir hareket olabilir ancak saatte 350 km/s hızla, önünüzdeki araçtan 50 km/s daha hızlı gidiyorken, çok büyük bir olay haline gelir.” dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff, genç Britanyalı sürücünün "öğrenecek çok şeyi olduğunu" söyleyerek genç sürücüye yüklenirken, Russell da geçtiğimiz günlerde Bottas'tan özür diledi.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, olayda Centilmenlik Anlaşması'nı bozup bozmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hayır, bunu hiç de bu şekilde görmüyorum."

"Orada ani hareketler yapmadım. Bence onun araç üstü görüntüsünde de her şey oldukça açık, her zaman ona belli bir boşluk bıraktım."

"Yani hayır, benim açımdan tamamen temizdi. Tabii ki savunma yapıyorum ve ona boşluk bırakacak değilim. Fakat aynı zamanda yarışırken saygı gösteriyorum. Bu yüzden bunu ondan daha farklı görüyorum." dedi.

Olayı inceleyen hakemler, Bottas'ın çizgisini hiç değiştirmediğini doğruladılar ve teması bir yarış olarak değerlendirdiler.

Bottas, pozisyonunu savunmaya çalışırken çok daha agresif olabileceğini belirtirken, pistin o kısmının nemli olacağını bilmemesinin Russell'ın suçu olduğunu dile getirdi.

Bottas, "O kısmın ıslak olacağını biliyordu, çünkü ark arkaya turlar atmıştık."

“Ben de biliyordum ve bu şartlarda kuru zemin lastikleriyle sürüş yapmak için iyi bir yer değildi. Fakat yine de oraya gitti.

“Oraya gitmek onun seçimiydi. Oysa kendimi savunmaya çalışırken işimi yapıyordum. Tabii ki kuru bölüm bırakmak adına oradan çekilecek değildim." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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Vettel, sorunlu Imola yarışının ardından Stroll'ün puan almasından memnun

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Vettel, sorunlu Imola yarışının ardından Stroll'ün puan almasından memnun
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Luke Smith

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