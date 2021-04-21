Vettel, sorunlu Imola yarışının ardından Stroll'ün puan almasından memnun

Aston Martin'in her iki pilotu da gride geliş turlarında fren sorunu yaşadılar ve bu yüzden takımın değişiklik yapması gerekti.

Vettel'in aracı yetişmediği için, Alman pilot yarışa pit yolundan başladı ve sonrasında 5 dakika uyarısı verilmesine rağmen lastikler araca takılmadığı için 10 saniye dur kalk cezası aldı.

Alman pilotun kabus gibi geçen hafta sonu, vites kutusu arızasıyla erkenden sona erirken Lance Stroll ceza sonrası sekizinci olarak ikinci yarışta da puan almış oldu.

Vettel, "Başlangıçtan önce yağmur gördüğümde çok sevindim, çünkü durumdan yararlanabileceğimizi düşündüm, fakat yarış başlamadan önce kaybettim."

"Frenler, piste çıkış turunda yani gride giderken çok ısınmaya başladı ve arka tamburlara zarar verdi. Gride varır varmaz bunu değiştirmeye çalıştık, fakat zaman kalmamıştı. Yarışa pit oylundan başlamak zorunda kaldığımız gibi, bir de ceza aldı. Aslında yarışımız neredeyse o an bitmişti."

"Yarış başlar başlamaz grubu yakalamayı başardım, fakat geçiş yapmak zor olduğu için ilerleme kaydetmek çok zordu. Güvenlik aracından sonra bir başka lastik setine geçtik ve çok fark yaratmadı. Sonrasında kuru zemin lastiğine geçerek kumar oynadık, çünkü geçiş lastiklerinde çok fazla aşınma vardı."

"Belki de çok erkendi, lastikler pit yolunda tekrar soğudu ve etrafta mavi bayraklar vardı. Lastikleri olması gereken sıcaklığa getirmeye çalıştım ama ilk birkaç virajda buz gibiydi. Bu bir kumardı."

"Kırmızı bayraktan sonra yumuşak lastikle başlamaya karar verdik fakat beklemediğimiz şekilde hareketli start oldu. Yumuşak lastikte, orta lastiklere kıyasla daha fazla aşınma vardı. "

"Elbette [Stroll'ün puan alması] iyi bir şey. Gride giderken ikimizde de benzer sorun vardı ve yarışa pit yolundan başlamadığı için şanslıydı. Yine de bazı puanlar alması çok iyi oldu çünkü bugün iki araçla da sorun yaşadık ve benim yarışım biraz daha olaylıydı." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, in the pits Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images