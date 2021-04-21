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Formula 1 / Son dakika

Hamilton ve Wallace, Chauvin'in hüküm kararını destekledi

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Yedi kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton ve NASCAR yarışçısı Bubba Wallace, George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili suç kararının ardından sosyal medyada desteklerini gösterdiler.

Hamilton ve Wallace, Chauvin'in hüküm kararını destekledi

Salı öğleden sonra, davadaki jüriler Floyd'un geçen yıl Minneapolis Caddesi'ndeki cinayetiyle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'i ikinci derece kasıtsız cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürme olarak üç suçlamadan sorumlu buldu.

Geçtiğimiz sene Derek Chauvin isimli beyaz bir polis memuru, Afro-amerikan George Floyd’u yere yatırıp 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırarak Floyd’un ölümüne neden olmuştu.

F1'deki tek siyahi pilot olan Hamilton, uzun zamandır insan hakları aktivistliği yapıyor. Geçen mayıs ayında Floyd'un öldürülmesinden sonra bunu “öfkeyle üstesinden geldiğini” söyledi.

Suç kararının ardından salı akşamı Hamilton, sosyal medya hesaplarından şunları yazdı: "George için adalet! Şu anda hissettiğim duyguları tarif etmek zor. Derek Chauvin suçlu bulundu. Şu ana kadar ilk defa Minnesota'da beyaz bir polis, siyahi birini öldürdüğü için hüküm giydi. Bu tarihi bir olay, George'un ölümü sonuçsuz kalmadı."

“Bugün Derek Chauvin davasının sonucu, doğru olandır. Onu her üç suçlamadan da sorumlu bulmak, ırk adaleti mücadelesinde büyük bir adım atıldığına işaret ediyor."

“Bu duruşma, adalet sisteminin Derek Chauvin'i George Floyd'un hayatını almasından sorumlu tutması için bir fırsattı. Şimdi, doğru kararın verildiği ve adaletin yerini bulduğu konusunda rahat bir nefes alabiliriz."

“Bugünün sonucu George ve ailesi için kasvetli bir zafer ancak adaleti teşvik etme çabalarımızın boşuna olmadığını gösteriyor. Siyahilerin sesleri duyuldu ve hayata geçiyor. Birlikte durduğumuzda, bir fark yaratabiliriz."

“Ancak bu daha eşit bir topluma giden yolda sadece bir adım. George'un ölümünden bu yana, diğer pek çok siyahi, polisin elinde hayatını kaybetti ve bugünün ideallerini devam etmesini sağlamalıyız. Savaşımız bitmedi ve yapılması gereken daha çok şey var ama bugünü bir umut ışığı olarak görebiliriz."

"Düşüncelerim ve dualarım George'un ailesiyle. Umarım bu sonuçla, en azından biraz da olsun huzura ererler. #BlackLivesMatter”

NASCAR'ın önde gelen serisindeki tek Afro-amerikan sürücü Wallace da bu karara desteğini göstermek için Twitter'da şunları yazdı: "Adalet her konuda gerekeni yaptı. Bu iyi. Yapmamız gereken daha çok şey var. Huzur içinde yatmaya devam et #GeorgeFloyd”

 

 

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Seri Formula 1 , NASCAR Cup
Editör Charles Bradley

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