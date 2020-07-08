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Formula 1 / Son dakika

Bottas, Avusturya GP'nin sonunda neden yavaşladığını açıkladı

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Bottas, Avusturya GP'nin sonunda neden yavaşladığını açıkladı
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Çeviren: Abdullah Çelik
8 Tem 2020 10:01

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sezonun ilk yarışı Avusturya GP'nin son turlarında, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı arkadaki pilotlara doğru iterek daha kötü sonuç almasını istediği için yavaşladığı iddialarını yalanladı.

Yarışın son turlarında Hamilton, Alexander Albon'la teması sonucu aldığı 5 sn cezası nedeniyle podyumda kalabilmek için arkasındaki pilotlarla yeterli farkı açmaya çalışıyordu.

Ancak Hamilton, lider olan takım arkadaşı Bottas'ın performansında ilerlemek zorundaydı. Mercedes bu bölümde Hamilton'ı öne alarak fark açması için takım emri vermedi.

Bottas, 71 turluk yarışın 70. turunda yavaş bir tur attı ve ardından tekrar hızlandı. Damalı bayrak sallandığında ise Hamilton, hem Charles Leclerc hem de Lando Norris'e yerini kaybederek 4. sıraya geriledi.

Sondan ikinci turunun neden 2.5 sn daha yavaş olduğu sorulduğunda Bottas, son turda en hızlı turu atmak için hazırlandığını, aynı zamanda Daniil Kvyat için sallanan sarı bayrağın bunda etkili olduğunu söyledi.

Bottas, "Lider giderken tabii ki her türlü riski minimuma indirmek istersiniz. Çift sarı bayrak gördüğünüzde en az yarım saniye ve hatta 1 sn yavaşlamanız gerekir. Ben de bunu yaptım."

"Sonrasında en hızlı turu atma şansımın olacağını biliyordum. Bunu yapmaya çalışmamak aptallık olurdu. Bordürleri kullanamasam dahi sınırlar içerisinde bunu deneyecektim. Bu yüzden bataryaları dolduruyordum." dedi.

 

Hamilton da Bottas'ın kendisini kasıtlı yavaşlattığını düşünmediğini, ona bu konuda güvendiğini söyledi.

Hamilton, "Valtteri'yi yeni gördüm. Dürüst olmam gerekirse, son senelerde çok yakın çalışmamız sayesinde Valtteri'yi birçok kişiden daha iyi tanıyorum. Onun böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmedi. Asla böyle bir şey yapabileceğini düşünmedim."

"Böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. O saf bir yarışçı ve her zaman adil bir şekilde kazanmak istiyor. Ve inanın bana, bunu söylemek zorunda olmasa dahi söyler." dedi.

Bottas da, olaylı hafta sonunun ardından Hamilton'la aralarında bir gerginlik olmadığı konusunda ısrarcı.

Hamilton, sıralamalardaki son turunda önündeki Bottas pist dışına çıktığı için sarı bayraklarda yavaşlamadığı gerekçesiyle ceza almıştı. Bottas, hafta sonu boyunca bazı istenmeyen durumların olduğunu ancak herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Bottas, "Bazı kazalar ve şanssız olaylar oldu. Hepiniz biliyorsunuz ki F1'de birçok şey olabilir ve bazen bazı şeyler sizin lehinize olmaz."

"Yarıştan sonra toplantı yaptık ve her şey çok açık bir şekilde konuşuldu. Yarışı hem benim bakış açımdan, hem Lewis'in bakış açısından, hem de takımın bakış açısından değerlendirdik. Herhangi bir gerilim yok."

"Lewis bu sporda çok deneyimli bir isim ve her zaman bir şeyler olabileceğini biliyor. Bu yüzden gerilim yok. Ancak sonunda takım olarak iyi bir sonuç aldık."

"Açıkçası daha iyi olabilirdi. Takımlar şampiyonasında lideriz ve yarışı ben kazandım. Buna bakarsak çok daha kötü de olabilirdi." dedi.

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Editör Adam Cooper

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